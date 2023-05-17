Культура

Встреча с лауреатом фестиваля «Золотой граммофон» проходит в Пскове

Творческая встреча с Андреем Косинским - композитором и исполнителем, музыкальным продюсером, лауреатом фестивалей «Песня года» и «Золотой граммофон» - проходит в малом зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Встреча проходит в рамках музыкального тура Эстрадно-симфонического оркестра имени А. С. Бадхена (руководитель и главный дирижёр – Андрей Медведев).

В формате дискуссионного клуба Андрей Косинский рассказывает о том, как сегодня складывается творческая судьба оркестра, приоткрывает «закулисную кухню» работы со звёздами российской эстрады, делится личным опытом и отвечает на вопросы, волнующие молодых музыкантов, отметили в колледже.

В рамках встречи профессиональный музыкант, барабанщик, перкуссионист, солист оркестра Антон Филатов проведёт небольшой мастер-класс по этническим ритмам, предусматривающий авторские интерактивные упражнения и игры. В финале состоится совместное музицирование с участниками творческой встречи и артистами.

Андрей Косинский – солист «Петербург-концерта», участник телепроекта «Голос 60+»; музыкальный продюсер проекта «Главная сцена» на ТК «Россия»; эксперт Всероссийского молодёжного форума «Таврида» в Крыму; член РАО с 1983 года, является академиком Национальной музыкальной премии «Виктория», постоянным членом жюри российских вокальных конкурсов и фестивалей (Москва, Архангельск, Ярославль, Санкт-Петербург, Мурманск и т. д.). Сегодня его песни ежедневно звучат на волнах радиостанций страны в исполнении популярных отечественных исполнителей.

В колледже добавили, что Андрей Косинский успешен и как музыкальный продюсер, и как музыкальный постановщик живых концертов: Валерий Леонтьев в Индии, «Лимита» и «О себе и о судьбе» Алёны Апиной, Жасмин «Перепишу любовь», «Это любовь!» - юбилейный концерт Андрея Косинского, концерт, посвященный 10-ю группы «A-Studio», «TOTAL» – 20 лет группы «A-Studio», «Голос, который нас согревает» – памяти Мурата Насырова.

Антон Филатов - профессиональный музыкант, барабанщик, перкуссионист. Работает в Эстрадно-симфоническом оркестре имени А. Бадхена в группе ударных инструментов. Коллекционирует инструменты и преподает на этнических барабанах в Санкт- Петербурге и Москве. В арсенале 300 барабанов, собранных со всего света: из Турции, Бразилии, Америки, Индии, Африки, Кубы.

Работал с Е. Ваенгой, Л. Долиной, Т. Булановой, певицей Зара, Т. Гвердцители, А. Панайотовым, И. Крутым, И. Ожогиным, А. Сафиным, А. Косинским, В. Леонтьевым, И. Николаевым, Л. Вайкуле, с музыкантами групп «Ленинград», «Аквариум», ДДТ. Участвовал в записи музыки к мультфильмам «Смешарики», «Летающие звери».

Адрес музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2, малый зал (аудитория 413).