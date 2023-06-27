Культура

Конкурс авторской песни пройдёт в рамках юбилейного фестиваля «Изборская крепость»

Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет с 7 по 9 июля на территории Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На 10-й юбилейной встрече авторы и исполнители поделятся новинками своего творчества, а также вспомнят нетленные композиции, отметили организаторы.

В рамках мероприятия запланированы концерты, экскурсии и творческие мастерские, а также песенный конкурс. В этом году он пройдет по пяти основным и трем специальным номинациям. Прием заявок продолжится до 7 июля. Форму для заполнения заявки можно сказать здесь.

За годы проведения фестиваль стал традиционным для Псковской области. Целью мероприятия является воспитание патриотизма и любви к Родине через лучшие культурные традиции в поэтическом, песенно-поэтическом творчестве и развитие жанра авторской песни и поэзии.