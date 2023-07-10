Культура

Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда откроют в Дедовичах в январе

Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда откроют в Дедовичах в январе следующего года. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В следующем году будет отмечаться 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Глава города принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к этому событию.

«Наш президент придает очень большое значение этому празднику. Готовятся торжества федерального масштаба. По поручению президента оргкомитет возглавила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. На первом заседании утвержден обширный план подготовки. Он включает 129 мероприятий. Часть из них проведем совместно с Ленинградской, Псковской и Новгородской областями. Продолжим создавать новые филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда в других регионах. В январе 2024 года откроем такой филиал в поселке Дедовичи Псковской области в память о партизанах Псковщины», - сказал Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».