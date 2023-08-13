Культура

Выставка о многообразии народного костюма продолжается в Изборском музее-заповеднике

В Изборском музее-заповеднике продолжает работу выставка «Изборский хоровод». За два месяца познакомиться с многообразием народного костюма в Изборске успели более шести тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее заповеднике.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Выставка «Изборский хоровод» посвящена многообразию народного костюма, отражающего духовную и материальную культуру русского народа.

«Благодаря межмузейному сотрудничеству нам удалось представить для посетителей более 30 комплексов костюмов конца XIX – начала XX века из Великого Новгорода, Смоленска, Костромы, Карелии, Татарстана и Псковской области», – рассказали сотрудники музея.

Помимо самых разнообразных народных костюмов, на выставке «Изборский хоровод» представлены произведения живописи из Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и яркие работы независимых художников, выпускниц Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина – Юлии Косцовой, Анны Виноградовой, Натальи Милашевич.

Яркие живописные произведения не только продолжат знакомство с народным костюмом, но и помогут ближе познакомиться с традициями и жизнью своих обладателей.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 (по субботам — до 20:00). Сборные группы в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00.

Стоимость экскурсионного обслуживания в составе сборной группы (входной билет включен): 200 рублей — школьники до 16 лет, 300 — школьники до 18 лет и студенты, 350 рублей — взрослые. Стоимость индивидуальной экскурсии (входной билет оплачивается дополнительно) - 1000 рублей.

Билеты можно приобрести на сайте музея или на кассе в выставочном зале. Обладатели Пушкинской карты могут воспользоваться ей и оплатить входной билет или экскурсию.

Кроме того, в музее напомнили, что в музее можно приобрести единый билет на посещение всех музейных экспозиций, выставочного зала и Изборской крепости: 500 рублей — взрослые; 300 рублей — школьники 16-18 лет и студенты, школьники до 16 лет — бесплатно.

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