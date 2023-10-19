Культура

Выставка ко Дню написания бумажных писем откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Выставка ко Дню написания бумажных писем откроется в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: музей-усадьба Софьи Ковалевской / «ВКонтакте»

«Дорогие друзья, в музее готовится к открытию выставка, приуроченная ко Дню написания бумажных писем, который отмечается 11 ноября. В фонде музея хранятся письма, конверты, открытки, почтовые и письменные принадлежности», – рассказали музейщики.

Изображение Софьи Ковалевской часто можно заметить на марках, конвертах и почтовых открытках. «Возможно, среди вас есть те, кто хранит подобные вещи и готов подарить музею или передать на временное хранение марки, конверты и открытки с изображением первой женщины - профессора математики», – добавили в музее.