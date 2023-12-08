Культура

Хранитель Михайловского расскажет «городу и миру» о самых верных свидетельствах облика Пушкина

В филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова — в литературном музее «Дом Языковых» сегодня, 14 декабря, состоится онлайн-лекция из «Михайловского». Называется она «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А. С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”».

Копию знаменитого портрета Пушкина работы О. Кипренского, выполненную по заказу лицейского Пушкинского музея в 1860-х, сейчас можно увидеть в столовой михайловского дома поэта

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, подготовила и прочтёт лекцию хранитель мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, кандидат исторических наук Юлия Узенёва. Разговор пойдёт о прижизненных портретах поэта, созданных прославленными живописцами, его современниками, но более — об автопортретах, созданных в 1820-е. Эти, то ироничные, то вполне серьёзные рисунки-наброски, сейчас можно увидеть в михайловском доме. Они недаром считаются чуть ли не самым замечательным, что есть в пушкинской графике. Говоря об огромной значимости автопортретов Пушкина, выдающийся советский искусствовед и исследователь литературы А. М. Эфрос писал, что они «…имеют огромную документальную ценность. Это наиболее надежные свидетельства примет и особенностей пушкинского облика. Они тем более важны, что охватывают весь основной период его жизни. Они отражают разные состояния, самочувствия, самонаблюдения Пушкина. Этого нет в официальных портретах поэта. Два основных портрета — Кипренского и Тропинина — и два добавочных — акварель Соколова и карандаш Вивьена, — сделанные с живого Пушкина, не могут перевесить ни убедительностью, ни интимностью дилетантских, черновых пушкинских самозарисовок. В его набросках есть непосредственность и близость, которая не вызывает сомнений и свидетельствует каждой своей подробностью, что именно так он выглядел или так обряжал себя, или таким хотел себя видеть. На автопортретах лежит горячность повседневности, живого прикосновения к большим и малым фазам пушкинской судьбы».

В «Михайловском» особо отметили, что лекция Юлии Узенёвой включена в программу Декады отечественной истории в Ульяновской области. Для жителей и гостей приволжского города вход на неё будет свободный. Важно, что так же свободно подключиться к трансляции из Святогорья смогут все желающие, из любой точки мира, по ссылке. Начнут встречу в 12.00 по московскому времени.

В музее уточнили, что лекция «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А. С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”» — как и многие ей предшествовавшие, будет организована в рамках работы виртуального представительства Государственного Пушкинского заповедника в Ульяновской области. Этот проект стартовал в 2019 году и с тех пор получает самые благоприятные отклики у целевой аудитории. На сегодняшний день жители и гости города уже побывали на 20 разных лекциях, среди которых: «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина «Дубровский», «У них на масленице жирной водились русские блины» (о культуре застолья у дворян в XIX столетии)».