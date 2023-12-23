Культура

Доля отечественных авторов выросла в российских издательствах

Издательства отмечают рост числа отечественных писателей. Например, у МИФ в 2021 году было 20% российских авторов, в 2023-м — уже половина портфеля. Библиотека издательской группы «Эксмо-АСТ» на 80% состоит из национальных авторов, издательство религиозной литературы «Никея» выпускает 90% русскоязычных писателей. Таковых стало больше всего в детской и молодежной литературе — в этом едины все опрошенные эксперты.

Как рассказала руководитель редакционных групп МИФ Ольга Киселева, если в 2021 году в издательстве МИФ число российских авторов достигало 20% от всего каталога, то в 2022-м выросло до 30%, а в 2023-м — до 50%.

При этом, по ее словам, в 2021 году в сегменте художественной литературы в МИФ вообще не было русскоязычных авторов, а сегодня — половина портфеля худлита, пишут «Известия».

В пресс-службе издательства «Азбука-Аттикус» рассказали, что доля российских авторов в портфеле издательства последовательно растет с 2021 года. Если говорить о денежном соотношении, то в 2021 году доля продаж была 17%, в 2022-м — 17,5%, а в 2023-м — уже 22%. В количественном выражении рост тоже очевиден: 28% в 2021 году, 29% в 2022-м и 30% в 2023 году. В издательстве «Никея», которое специализируется на религиозной литературе, отмечают, что издательский портфель в 2023 году более чем на 90% состоит из книг российских авторов.

Гендиректор издательского дома «Поляндрия» Олег Филиппов рассказал, что хотя сегодня в их портфеле менее 10% национальных авторов, в период с 2021 по 2023 год процент существенно вырос. И это при условии, что, например, издательство NoAge, которое входит в «Поляндрию», не специализируется на отечественной литературе.

По данным опрошенных издательств, наибольший прирост отечественных авторов наблюдается в категориях литературы для детей и young adult.