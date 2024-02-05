Культура

Александр Либ: В 6 лет почувствовал, что я Робертино Лорети

Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Александр Либ в программе «Чай втроем» на радиостанции ПЛН FM (102.6) рассказал, когда открыл в себе талант артиста.

«В 6 лет я почувствовал, что я Робертино Лорети (итальянский певец - ред.). Меня так и называли, у меня и тембр был такой же, сопрановый, не визглявый, детский, а немножко с женскими тембрами. Меня таскали везде на какие-то конкурсы – и в Киев, и в Одессу. Мне очень повезло, что где-то в 9 лет меня взяли под опеку два уникальных человека – Кривогузовы, музыкальные руководители. Таких людей я больше не встречал. Они так красиво говорили. Они когда-то заставили написать папу бумагу, что он не против меня таскать по селам с концертной деятельностью. Ездили даже на грузовых машинах. Так началась творческая жизнь», - поделился гость студии.

Александр Либ признался, что творческий талант открыл в себе сам, причем никто в семье у него петь не умел, пишет «МК в Пскове».

«Мой брат был художник, а папе, когда пел, я говорил: "Замолчи, невозможно слушать". У него была любимая песня "Если завтра война", но всегда пел "мимо кассы"», - вспомнил артист.