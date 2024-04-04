Культура

Великолукские гармонисты стали героями телепередачи «Играй, гармонь!»

Великолукские гармонисты стали героями телепередачи «Играй, гармонь!», которая вышла в эфире «Первого канала» 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Гармонисты из Великих Лук под руководством педагога детской музыкальной школы Елены Баженовой выступили на ВДНХ в Москве. Великолучане исполнили знаменитую песню «Барыня».

«Всё, как положено, — буквально порвали гармонь, а у ложкаря Ярослава Симонова даже ложки разлетелись вдребезги! Вот с такой удалью молодецкой исполняли наши ребята "Барыню"», — рассказали в городской администрации.