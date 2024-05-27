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Культура

Кабмин поддержал проект о порядке оборота книг иноагентов

28.05.2024 09:33|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках, следует из копии проекта отзыва.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», - сказано в проекте отзыва.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте, авторами выступили экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская, а также депутаты ГД. Согласно тексту законопроекта, Минкультуры будет устанавливать порядок формирования перечня таких книг, пишет РИА Новости

«В настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. Вследствие этого возникла необходимость введения законодательной нормы, позволяющей ограничивать доступ к таким документам (книгам)», - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Авторы добавляют, что порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне будет установлен Минкультуры РФ.

Министерство культуры также будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: #книги
Источник: Псковская Лента Новостей
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