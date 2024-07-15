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Культура

«Дневной дозор»: стоит ли вводить дресс-код для артистов на сцене?

15.07.2024 17:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости введения дресс-кода для артистов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Минкульт задумался о введении дресс-кода для артистов. Толчком к этому послужил инцидент в Уфе, где певица Ольга Бузова выступила в довольно откровенном наряде на мероприятии, не имевшем возрастных ограничений. За танцами артистки в кожаных трусах со стразами наблюдали дети и подростки (в честь которых, собственно, и затевался этот концерт). В итоге всё это действо вылилось в общественное возмущение.  

Жалобы появились сначала в местных пабликах в соцсетях… Затем волна докатилась и до федерального центра. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сравнила выступление Бузовой с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой, а депутаты поспешили написать письмо в Минкульт.

Ответ оттуда пришёл достаточно оперативно. В нём Минкульт фактически одобрил введение дресс-кода для артистов. А после разослал региональным органам власти рекомендации «обратить внимание» на наряды выступающих артистов. В особенности тех, которых пригласили на государственные и муниципальные площадки, на мероприятия без возрастных ограничений. 

Пока репрессии по отношению ко всем, кто носит слишком короткие юбки и слишком глубокие декольте, только маячат на горизонте, вспомним, что в нашей Псковской области в прежние времена искусство приобретало порой куда более скандальные формы. Обнажённые актрисы на сцене псковского театра в конце 90-х годов и начале двухтысячных, диджеи топлес, женские драки в грязи... Всё это — история нашего города.

Но как дела обстоят сейчас? О том, что думает псковская культурная общественность о введении дресс-кода для артистов, сегодня в программе «Дневной дозор».

«У губернаторского симфонического оркестра есть устойчивый многолетний дресс-код. Он его всегда соблюдает», - привела пример директор Псковской областной филармонии Марина Николаева. Несколько вариантов костюмов, соответствующих формату музыки, имеет и ансамбль русской музыки «Псков». Он также регулярно выступает на сцене БКЗ. И на этом фоне добавим: у областной филармонии уже выработались пожелания и к внешнему виду заезжих столичных артистов.

«То есть это работа с какими-то народными мотивами, но понятно, что это современные костюмы. Они, разумеется, не могут быть откровенными. Это соответствует и специфике музыки, которую они исполняют: профессиональная классическая музыка или народная музыка, или даже эстрадная. Тут спорить не с чем, понятно, что артисты должны выглядеть хорошо на сцене и прилично. Мы внимательно следим и за отбором тех артистов, которые попадают на сцену БКЗ филармонии. Поэтому мы заведомо понимаем, что люди, с которыми мы сотрудничаем, которые приезжают, выступают на нашей сцене, на большой зал, у нас действительно самая большая концертная площадка, что у них все в порядке со вкусом, с уместностью их нарядов и так далее».

А вот у псковского шоумена Николая Королева по этому поводу иное мнение. Он отметил, что создавать «реестр длины брюк» неправильно. Артисты сами должны понимать, что уместно на конкретном мероприятии, а что — нет. Ну а вообще, отметил собеседник, «тенденция недовольства в обществе в последнее время возникает всё чаще и чаще, так что уже и не знаешь, откуда ждать негатива». Этакая «постоянная потребительская волна недовольства». Так что угодить всем даже с помощью закона о дресс-коде будет очень и очень сложно — уверен Николай Королев.

«Костюм - это образ артиста, и каждый артист формирует этот образ под себя, понимая то, что он хочет донести и как хочет рассказать о себе через костюм, через движение, через творчество. Есть у костюма свое место и роль. Одно дело, когда ты делаешь финальное шоу и в нем у тебя есть какой-то сюжет, и этот костюм по сюжету должен быть представлен на сцене. А если ты участвуешь в общественных мероприятиях, где предлагается разношерстная аудитория, то здесь нужно более тонко подходить к выбору костюма, чтобы не обидеть, действительно, какие-то категории людей. Потому что на общественные концерты приходят не только дети и взрослые, есть люди, которые других вероисповеданий, для которых некоторые костюмы являются олицетворением вульгарности. Поэтому в принципе здесь все зависит от того, как артист чувствует себя в рамках общественного поля, как он понимает свое время и место. Мне кажется, ограничивать, выпускать какие-то реестры длины брюк, длины платья, юбки - не совсем правильно. То есть здесь просто нужно более четко доносить информацию перед выступлением до тех, кто выступает на том или ином мероприятии. "Мероприятие городское, просим подобрать костюм более сдержанный, чтобы не было лишних вопросов у людей, которые очень к этому относятся щепетильно"».

Между тем, директор КСК «Супер» Игорь Лобков на вопрос о необходимости введения дресс-кода для артистов ответил категорично: «Конечно, нужен». А затем продолжил, что если у «артиста не хватает мозгов и культуры воспитания», то такой закон ему просто необходим. Ведь человек на сцене находится в центре внимания и становится кумиром для подрастающего поколения.

«Правила приличия должны быть. Тем более, если ты работаешь с молодежной публикой. Я не с точки зрения старпера, мне самому за 60, но у меня и дети ходят нормально, и внуки. Понимаете, я сам никогда не ходил и не собираюсь выходить на сцену в каком-то неподобающим наряде. Это же неуважение! Ну и какой у тебя образ? В чем образ? Ты что, на пляж пришел или куда? Все хотят запомниться, эпатировать публику. Кто-то играет на молодежных запретах каких-то определенных. Ты являешься кумиром, чему ты учишь? Представьте, если я, педагог, приду в школу с банкой пива и буду рассказывать что-то, иногда материться. Ну и что это? Чему мы учим? Они же такие же педагоги - музыканты, которые выходят на сцену. Они являются кумирами. Они педагоги».

Любое подобное нововведение должно иметь правильные правовые регламенты. Такой точкой зрения поделился художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев. Он добавил, что вопрос введения дресс-кода для артистов следует очень тщательно продумать. Ведь в этом деле важно не бросаться в крайности.

«Заставлять артистов работать в длинных платьях или в костюмах с галстуком, наверное, с моей точки зрения, не стоит. Может быть, ввести просто дресс-коды по возрастным ограничениям. Это, наверное, возможно. Но я бы очень аккуратно относился к таким вещам. Скажу честно, потому что, собственно, это на совести каждого артиста и, собственно, на совести каждого его продюсера. Во-вторых, любые такие вещи могут иметь определенные перегибы, которые будут, наоборот, пагубно влиять на какое-то актерское представление, понимаете? Потому что если ввести дресс-код, если в каком-либо спектакле, не знаю, по Шекспиру, например, артистка должна быть в ночной рубашке или в каком-то белье, разве это надо запрещать? Нет, конечно. Соответственно, тут очень важно палку не перегибать».

Журналист, руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова свой ответ начала с небольшого экскурса в прошлое. Она напомнила о том, что многие люди застали Советский Союз, когда «все на сцене стояли по стойке “смирно” в одинаковых малиновых пиджаках с народной вышивкой на лацканах». Зато после распада Союза наметилась обратная тенденция — народ стремился стать более свободным и в вопросе репертуара, и в вопросе внешнего вида артистов. Тогда равнялись на Запад, полагали, что таким образом самовыражаются. И в итоге за прошедшие тридцать лет «мы хотели как лучше, получилось — как всегда», - отметила Наталья Никифорова.

«Наверное, есть сегодня такие ограничения. Мы ставим на фильмах и на других произведениях 16+ и прочее. И там, где собирается аудитория смешанная, и дети, и взрослые, все должно быть уместно. И вот эта внутренняя самоцензура и цензура для всех артистов должна существовать как и у журналистов. Поэтому надо понимать, что если в каких-то садомазо-костюмах выступаешь, наверное, это уместно на каких-то закрытых вечеринках, где это востребовано. Никто никого не должен стеснять в самовыражении. Но это все должно быть в определенном месте, в определенных рамках. Мы же говорим о том, что мы сегодня занимаемся традиционными ценностями, семьей. Безусловно, образ многих артистов, конечно, вызывает очень много вопросов. А то, что сегодня происходит на нашей эстраде, это просто мусор, который надо просто вынести. Потому что настоящие музыканты, которых мы видим на "Голосе", на других телевизионных программах, действительно, талантливые люди, талантливая молодежь, молодые девочки и мальчики, поющие. Столько прекрасного вокала, столько прекрасных талантливых исполнителей, которые берут именно голосом, когда ты понимаешь, что это супер вокал, что это супер-диапазон. Это, так сказать, пена, оставшаяся с 90-х годов. И в советское время были такие, знаете, ресторанные варианты, три аккорды, так называемые, которые в этом диапазоне поют. Они были и остались на этой сцене. И как паразиты, понимаете, такое получили огромное развитие».

Наталья Никифорова призвала очистить сцену от так называемых «поющих трусов» и дать дорогу талантливым исполнителям. В особенности тем, которым не чужда внутренняя цензура.

Так нужно вводить массовый дресс-код для артистов или нет? Мнение креатив-менеджера Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Волхонова таково: прописные ограничения не нужны, однако «оштрафовать пару раз» тех, кто не понимает на словах и не имеет самоцензуры, было бы не лишним.

«Мое мнение, конечно, ни в какой дресс-код не надо никого загонять. Полная это глупость. Если мы все будем одинаковые и серые ходить, то никому от этого лучше не будет. Но вот придумали такую историю тоже странную - относительно ограничения по возрасту на мероприятиях. И мне кажется, люди, которые едут выступать куда-либо, должны понимать, что 18+ - это что значит? Это значит, что можно нарядиться как захочется, по большому счету. А если ты едешь на мероприятие, где будет молодежь, школьники какие-то, будь любезен. Мне просто кажется, что у людей должно быть какое-то внутреннее самоограничение. То есть люди должны внутри себя понимать, что правильно, что хорошо, а что плохо. Если они этого не понимают, наверное, надо подсказывать. Внутренняя цензура у людей должна быть, тем более у артистов. Как ее достичь? Может быть, поможет даже пару раз оштрафовать каких-нибудь артистов. Может быть, это и поможет, чтобы они поняли, что надо нормально себя вести».

Выступление Ольги Бузовой в Уфе вызвало недовольство поборников традиционных ценностей и спровоцировало дискуссии о дресс-коде для артистов. Тут хочется вспомнить, что праздник в столице Башкортостана был по случаю Дня защиты детей. 

И вот вопрос: почему выступать на него пригласили именно Ольгу Бузову, которая стала популярна во многом благодаря своим песням о взаимоотношениях с противоположным полом? И почему обвинили во всём только её? Как-никак наряд у неё был под стать её традиционному сценическому амплуа. И раз уж на то пошло, пригласить на «детский концерт» можно было и более «идеологически правильных» артистов. 

Каждому наряду и каждому артисту — своё время и своя аудитория. Такую точку зрения озвучивает сегодня большинство наших собеседников. Что же касается необходимости введения дресс-кода, то единого мнения у псковичей на этот счёт не сложилось. Одни из них уверены, что такие ограничения пошли бы на пользу и «оздоровили бы подрастающее поколение». Другие убеждены, что «закручивать гайки» не стоит. Мол, хватит с артистов и доходчивых устных объяснений… Третьи же настаивают, что костюм в любом случае должен подходить под амплуа.

Светлана Пикалева

Теги: #Дневной дозор #костюм #артист
Источник: Псковская Лента Новостей
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