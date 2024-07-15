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Культура

Библиотеку ремонтируют в псковской деревне Большое Загорье

16.07.2024 14:20|ПсковКомментариев: 0

Глава Псковского района Наталья Федорова проверила ход реализации районной программы «Ремонт домов культуры и сельских библиотек». Она посетила Большезагорскую библиотеку в деревне Большое Загорье. Об этом Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Натальи Федоровой в социальной сети «ВКонтакте»

Рабочие установили новые двери, отремонтировали пол, постелили линолеум, заменили электрику, выполнили косметический ремонт. Ремонтные работы ведутся за счет средств районного бюджета.

 

«Дом культуры и библиотека на селе – это не просто учреждение, это центр притяжения людей всех возрастов. Поэтому для нас принципиально важно модернизировать их инфраструктуру», – отметила Наталья Федорова.

В прошлом году Большезагорская библиотека получила пандус для маломобильных граждан, новую мебель и Интернет.

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Теги: #библиотека #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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