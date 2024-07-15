Культура

Библиотеку ремонтируют в псковской деревне Большое Загорье

Глава Псковского района Наталья Федорова проверила ход реализации районной программы «Ремонт домов культуры и сельских библиотек». Она посетила Большезагорскую библиотеку в деревне Большое Загорье. Об этом Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Натальи Федоровой в социальной сети «ВКонтакте»

Рабочие установили новые двери, отремонтировали пол, постелили линолеум, заменили электрику, выполнили косметический ремонт. Ремонтные работы ведутся за счет средств районного бюджета.

«Дом культуры и библиотека на селе – это не просто учреждение, это центр притяжения людей всех возрастов. Поэтому для нас принципиально важно модернизировать их инфраструктуру», – отметила Наталья Федорова.

В прошлом году Большезагорская библиотека получила пандус для маломобильных граждан, новую мебель и Интернет.