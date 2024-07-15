Культура

Большую концертную программу ко Дню города Пскова представят в Зеленом театре

Большая праздничная программа ко Дню города Пскова пройдет в Зеленом театре 27 июля в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме офицеров.

Тематическую программу «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», подготовленную творческими коллективами города Пскова, представят псковичам к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

История Великой Победы сплетена из отдельных историй и судеб каждой семьи нашей Родины. На празднике прозвучат стихи псковских авторов, участников и свидетелей войны. Заслуженные коллективы народного творчества - псковский русский народный хор; театр танца «Русские узоры»; народные коллективы «Псковские кружева», хор русской песни «Радуга» - вокально-хореографическими картинами представят события тех военных лет.

На сцену выйдут заслуженные артисты России Александр Либ, Наталья Александрова и Марина Курчавова, которые исполнят самые популярные песни военных лет.

Концертную программу откроет премьерное исполнение песни «Россия начинается здесь» псковского автора и композитора Андрея Евстафьева. Группа «СамоРезы», художественным руководителем и одним из солистов которой является Андрей Евстафьев, презентует песню в качестве творческого подарка на день рождения города Пскова.

В рамках мероприятия состоится торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова».

Псковичей и гостей города приглашают 27 июля в 17:00 в Зеленый театр на большую праздничную программу, одно из центральных мероприятий афиши мероприятий ко Дню города Пскова. Также 28 июля в сквере Дома офицеров пройдет Народное гулянье с разножанровыми программами для всей семьи. С афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.

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