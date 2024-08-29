Спорт

Студенты в Пскове могут заменить занятия по физкультуре на поход в фитнес-зал

Студенты Псковского государственного университета в новом учебном году смогут получать «автоматом» зачет по физической культуре за посещение клуба «Супер фитнес Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортклубе.

Фото: группа «Супер фитнес Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«В студенческие годы на физкультуру ходить не любил. Но тренировки посещал без пропусков. Наверное, не очень хотелось сначала пропотеть, а потом вонючим сидеть на парах... Но приходить на физкультуру приходилось, иначе зачёт "автоматом" не видать. А вместе с ним и моей повышенной стипендии. А сейчас - крутяк! Занимайся в "Супер фитнес Псков", можешь не ходить на физкультуру, а зачёт получаешь!» - сообщил директор клуба «Супер фитнес Псков» Георгий Понамарев.

Стоит отметить, что при условии посещения клуба «Супер фитнес Псков» ходить на занятия по физкультуре в вузе необязательно.

Узнать подробности можно по телефону: 566080, также в группе.