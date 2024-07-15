Культура

Псковский музей подготовил новую образовательную программу «Палитра русского костюма»

Псковский музей подготовил новую культурно-образовательную интерактивную программу для родителей с детьми «Палитра русского костюма». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Программа пройдет уже в это воскресенье на новой выставке «Русский стиль: собрание русской старины Н.Л. Шабельской» – совместном проекте Псковского музея и Российского этнографического музея.

Участники программы познакомятся с основными деталями русского национального костюма, узнают секреты росшива деталей костюма и головных уборов. В ходе программы у гостей в музейной мастерской будет возможность сделать бумажный вариант кокошника в технике «сажение по бели».