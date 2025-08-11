Культура

Александр Терентьев: Наши парки аттракционов — это живые организмы

Построенный пять лет назад в Великих Луках «Луки-парк» и открытый год назад в Пскове парк аттракционов «Волшебная гора» являются не бездушными местами с аттракционами, а живыми организмами, способными предоставить отдых всем желающим. Такое мнение озвучил директор компании «АИК» Александр Терентьев в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Изначально было заложено, что наши парки должны стать не бездушным местом с металлическими аттракционами, там должна быть душа, должен быть праздник, должны быть концерты, детский смех. Это абсолютно живой организм, который именно привлекает, чтобы можно было прийти всей семьей и увидеть что-то интересное, в чем-то поучаствовать», - отметил Александр Терентьев.

Инвестор добавил, что «Луки-парк» является отличным примером, ведь там проводится масса городских активностей.

«Очень много мероприятий за эти пять лет проведено, очень много поддержано инициатив. В свое время депутат Государственной Думы Александр Козловский поддержал инициативу великолукской молодежи, чтобы на месте парка проводить фестиваль молодежи, мы назвали его “Фестиваль талантов”. Он ежегодно проводится на территории парка и стал тоже своеобразной визиткой карточкой», - добавил Александр Терентьев.