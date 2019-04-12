ЖКХ

Псковская прокуратура признала законным размещение в квитанциях «Горводоканала» строки «госпошлина»

Псковская прокуратура согласилась с тем, что МП города Пскова «Горводоканал» может включить в свои квитанции по оплате строку «госпошлина» за судебные расходы. Теперь на предприятии надеются, что псковские СМИ, утверждавшие обратное, опровергнут искаженную информацию по теме. Корреспондент Псковской Ленты Новостей узнал, как в «платежках» псковичей появляется строка «госпошлина».

Прокуратура Пскова вынесла представление, где признала, что размещать строку «госпошлина» в квитанциях по оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения законно. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в самом «Горводоканале» и представили необходимое подтверждение. Так, официальный документ ведомства опровергает выводы некоторых СМИ, опубликовавших материалы с противоположным смыслом.

«Когда людей вводят в заблуждение - это может привести к лишним волнениям. Особенно, когда еще ссылаются на действующее законодательство и трактуют его совершенно неверно, вырывают из контекста Жилищного кодекса отдельные фразы, - отметила финансовый директор МП г. Пскова «Горводоканал» Анжелика Лясина, - Строка «госпошлина» появляется в квитанциях злостных неплательщиков, на которых мы подаем в суд. В графе отражены судебные расходы. Их, по закону, обязан оплатить должник, как только судом вынесен судебный приказ».

Судебный приказ выдается в упрощенном порядке: должников не вызывают в суд, они получают приказ по почте.

В представлении прокуратуры убрать из квитанции «госпошлину» не сказано

В своем представлении прокуратура разъяснила, что предприятие неправомерно внесло строку «госпошлина» в графу «виды услуг» в квитанции неплательщика, и предложила изменить форму документа. А также исключить случаи появления этой строки, пока в силу не вступил судебный акт: спустя 10 суток после судебного решения, за которые его можно оспорить абоненту. Речи о том, чтобы убрать из квитанции долг за судебные расходы, в представлении нет.

По данным МП г. Пскова «Горводоканал» сейчас квитанции с «госпошлиной» приходятся на 7 % из более 80 тысяч лицевых счетов. На предприятии разъяснили, что из-за большого количества потребителей «Горводоканал» подает в суд на должника, когда тот в течение 3 месяцев не гасит задолженность, при этом пени начисляются с первой неуплаты. Так, упомянутая строка ежемесячно отражается в квитанциях приблизительно у 300 абонентов. За одно обращение в суд размер госпошлины составляет 200 рублей.

На фото: Выводы постановления прокуратуры Пскова относительно изменения формы квитанции

Пункт 69 правил, утвержденных постановлением правительства РФ № 354, содержит условия включения задолженности пользователя в квитанцию. А приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства №43/пр утверждена примерная форма такого платежного документа. В представлении ведомства указывается, что объем информации, предусмотренный этими документами, должен обязательно отображаться в «платежке» в соответствии с письмом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 27125-ОГ/04. Причем, «Горводоканалу» вносить в квитанции можно и дополнительные данные, не предусмотренные постановлением и приказом. Кроме того, в представлении напомнили, что, по 155-й статье ЖК РФ, граждане обязаны своевременно оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги. Оплата осуществляется ежемесячно, до 10 числа следующего месяца, по квитанциям, которые должны приходить не позднее 1 числа месяца, если это не частный случай.

На фото: Вид квитанции по оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения за ноябрь 2018 года

На фото: Вид квитанции по оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения за январь 2019 года (после того, как МП г. Пскова «Горводоканал» получило постановление городской прокуратуры

МП г. Пскова «Горводоканал» ждет нового ответа из прокуратуры

Напомним, псковские СМИ опубликовали материалы о том, что «Горводоканал» незаконно включил в квитанции строку «госпошлина», в декабре 2018 года. А в феврале 2019 года городская прокуратура обязала предприятие убрать «госпошлину» из «платежки». В обоих случаях все подтвердил сторонний, привлеченный СМИ юрист, со ссылкой на статью 154 ЖК РФ. Среди населения же действиями предприятия недовольны были злостные неплательщики, на которых было подано заявление в суд.

Как добавили в «Горводоканале», до сих пор еще не от всех СМИ удалось добиться опровержения искаженных сведений: на обращения исправить ошибки откликнулись не все. В настоящее время предприятие ожидает ответа из псковской прокуратуры на свое заявление по нарушению организациями федерального закона № 59, срок рассмотрения которого составляет 30 суток.

Алексей Назаров