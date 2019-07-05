ЖКХ

В Псковском районе активно развивают раздельный сбор мусора

К раздельному сбору твердых коммунальных отходов активно присоединяются населенные пункты Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «АСПО-Сервис», которая занимается установкой спецконтейнеров, теперь раздельный сбор доступен жителям Неелово, Тямши, Родины, Уграды и деревни Писковичи.

Установленные контейнеры-сетки предназначены для складирования пластиковой тары: ПЭТФ-бутылок, пластиковых канистр, бутылок из-под бытовой химии и пищевых продуктов.

Кроме того, в контейнеры можно складировать полиэтиленовые пакеты и пленку. Чтобы при выгрузке отходов полиэтилен не разлетался, полиэтиленовые пакеты и пленку можно поместить в один мешок и завязать. В эти же контейнеры можно выбрасывать стеклянную тару.

По мере заполнения сетчатого контейнера собранные в него отходы будут направлять на мусороперерабатывающий комплекс ООО «Спецтранском» в деревне Котово Псковского района. Здесь отходы проходят сортировку по фракциям, после чего отправляются на переработку.

Стоит отметить, что установленные контейнеры уже активно заполняют вторичным сырьем. Коллектив «АСПО-Сервис» благодарит всех, кто каждый день проявляет свое неравнодушие к проблемам экологии:

«Хочется поблагодарить жителей населенных пунктов, которые оказались так отзывчивы к нашему начинанию! Контейнеры уже наполняются, а значит, этот мусор будет переработан. Особое внимание хочется обратить на то, что вывоз отходов производится не согласно графику, а по мере заполнения контейнеров. Поэтому обращаемся с просьбой сообщать о переполнении сеток».

Добавим, компания «АСПО-Сервис» проводит мониторинг наполнения сетчатых контейнеров, предназначенных для раздельного сбора отходов. Для этого компания просит всех неравнодушных граждан сообщать о переполненных сетках, которые длительное время стоят наполненные и не вывозятся.

Информацию о наполненных и переполненных сетках просят сообщать по тел.: 73-30-31.

ООО «АСПО-Сервис» сообщает о том, что все телефонные разговоры записываются, и заранее благодарит за информацию.