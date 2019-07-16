ЖКХ

Теперь батарейки можно выбрасывать в экобокс в приемной комитета по строительству и ЖКХ Псковской области

В приемной комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области появился экобокс. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете, теперь жители могут в рабочее время - с понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00 (обед - с 13.00 до 14.00) - выбрасывать в этот экобокс батарейки.

«Любая батарейка: обычная «пальчиковая», аккумулятор мобильного телефона и любого современного гаджета - имеет особый знак, перечеркнутую мусорную корзину. Символ означает - «Выбрасывать запрещено!». Так куда же нести использованные батарейки? - в экобокс!», - отметили в комитете.

Напомним, приемная комитета находится по адресу: Псков, улица Ленина, дом № 6А, 2 этаж (вход со двора).

