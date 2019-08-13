ЖКХ

Еще 90 кубометров мусора вывез «Экопром» с острова Залита

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области - продолжает вывоз мусора с Талабских островов. На минувшей неделе с острова Залита были вывезены 90 кубометров отходов - это почти вдвое больше, чем в мае, сообщил Псковской Ленте Новостей директор компании Сергей Пайст. Напомним, в конце мая «Экопром» вывез с острова порядка 50 м³ твердых коммунальных отходов, в конце июня – 70 м³.

«В летний период объем вывозимого с острова мусора вырос в разы, - рассказал он. – Это и понятно: отдыхают туристы, почти все лето живут дачники, родители на каникулы к бабушкам и дедушкам привозят отдыхать внуков».

Жители острова складируют мусор на специально отведенной площадке временного накопления. Место для этих целей определили они сами совместно с администрацией Псковского района.

«Важно, что люди используют эту площадку, - отметил Сергей Пайст. – Приносят мусор в мешках и оставляют в положенном месте, тем самым он не разносится по всему острову».

Следующий вывоз мусора запланирован на сентябрь.

«Привязки к конкретной дате нет, - отметил Сергей Пайст. - Мы держим связь с недавно созданным на острове ТОСом (территориальное общественное самоуправление), нас информируют, если мусора накопилось достаточно и необходимо его вывезти».