ЖКХ

В Псковской области наблюдается положительная динамика изменений в деятельности регоператора - Александр Котов

В Псковской области наблюдается положительная динамика изменений в деятельности регионального оператора. Об этом сегодня, 28 августа, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он пояснил, что регоператор проехал по районам Псковской области и провел ряд встреч с представителями органов местного самоуправления.

Так, по словам спикера регионального парламента, результатом данного мероприятия стало то, что по каждому району были намечены конкретные действия, часть из которых уже реализована.

Александр Котов рассказал, что на местах, а именно в районах, ситуация с ТКО несколько иная, чем представляется регоператором в докладе в рамках парламентского часа.

«В ноябре мы вернемся к этому вопросу», - прокомментировал спикер.

Стоит отметить, что по результатам парламентских часов были разработаны рекомендации в адрес региональной администрации в сфере ТКО.

Александр Котов выразил надежду, что в ноябре Псковскому облсобранию сообщат, как исполнялись данные рекомендации.