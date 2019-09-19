ЖКХ

Сити-менеджер Пскова: Нужно стремиться к тому, чтобы жильцы сами устанавливали температуру в доме

Нужно стремиться к тому, чтобы жильцы сами устанавливали нужную температуру в доме, заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков 26 сентября на совещании с представителями управляющих компаний в управлении городского хозяйства администрации города.

«К сожалению, люди жалуются, что отопительный сезон, вроде как, начался, а соответствующая температура еще не во всех домах. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы у каждого дома был индивидуальный узел. Чтобы жильцы сами устанавливали ту температуру, которая им нужна», - обратился к представителям управляющих компаний сити-менеджер».

Также Александр Братчиков ответил на предложение представителя одной из организаций, который высказался, что нужно начинать отопительный сезон раньше, чтобы избежать отсутствия отопления в домах: «Начнем раньше - снова все будут жаловаться, что жарко! Такое мы уже проходили».

Некоторые руководители, присутствующие на встрече, признались, что еще не все их дома получили отопление: в основном, из-за того, что еще идет процедура развоздушивания, которую не было возможности провести раньше.

Александр Братчиков распорядился, чтобы представители УК подготовили данные, какие дома еще остаются без отопления и почему, и предоставили их в администрацию Пскова.

Кроме того, на совещании представитель псковских тепловых сетей отметил, что 27 сентября в городе запустят котельную «Псковавиа»: «будет подключен аэропорт и ещё один дом».