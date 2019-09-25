ЖКХ

Ситуация достаточно тяжелая - власти Псковской области рассказали о долгах в сфере ЖКХ

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов рассказал о долгах в сфере ЖКХ в регионе.

«Сейчас ситуация достаточно тяжелая, но не такая острая, как в прошлом году. За этот год мы прошли долгий путь и сделали достаточно много касательно задолженности за газ. Раньше в отношении всех должников предполагалось заключить десятилетнюю рассрочку, график по погашению задолженности. А теперь мы провели аналитику и поняли, и без этого графика практически все предприятия могут погасить задолженность», - отметил Сергей Грахов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Председатель комитета уточнил, что лишь 6-и организациям необходимо работать по графику: «В настоящий момент этот график предприятиями активно исполняется. В отношении этих 6-и организаций - идет перевыполнение, на 2 миллиона рублей. Причем текущие платежи тоже платятся. Конечно, есть еще вопросы, но они локального характера, не системные».

Также Сергей Грахов подчеркнул, что ведомству удалось наладить контакт с филиалом компании «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго»: «Мы установили хороший контакт, слышим друг друга. Текущие платежи, задолженности - погашаются».

Кроме того, председатель комитета заострил внимание, что остро вопрос стоит в отношении задолженности жителей Псковской области.

«Ведется достаточно серьезная претензионная исковая работа. Она усилилась, если сравнивать с предыдущим годом. Но есть люди, которые накопили серьезные долги, и сейчас не в состоянии их выплатить. Мы не имеем право отключить на зиму тепло людям. Но здесь уже работают судебные приставы, с которыми у нас тоже налажен диалог, работаем в одном направлении. Понимаем, что коммунальные хозяйства, теплоснабжающие организации не требуют больше чего-то больше того, что им должны», - добавил Сергей Грахов.

Председатель комитета сообщил, что перед Псковской областью общая задолженность в сфере ЖКХ составляет около 1,4 миллиарда рублей, из которых 70% - примерно 800 миллионов - задолженность жителей региона.

«Что касается наших муниципальных предприятий и госучреждений, - то они практически не имеет задолженности. Немного просел коммерческий сектор. Также долги есть у федеральных госучреждений - примерно 60 миллионов рублей, - добавил Сергей Грахов. - Есть крупная задолженность и у некоторых коммунальных организаций, чьи долги копились десятилетиями, и за год ситуацию исправить нереально. Мы договорились с кредиторами, что для таких - будем проводить оздоровительные мероприятия, чтобы предприятия расплатились я с кредиторами и вышли на нормальный доходный уровень».

Помимо этого, председатель комитета отметил, что со стороны региональных властей долги по субсидиям практически отсутствуют: «В этом году выплатили больше миллиарда рублей, за прошлогодние долги и по долгам за отопительный сезон с 2018 по 2019 год. Сейчас есть лишь 2 предприятия, перед которыми нужно погасить задолженность, но она - несерьезная».