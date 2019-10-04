ЖКХ

Регоператор по обращению с коммунальными отходами в Псковской области рассказал об отношениях с «АСПО»

Директор ООО «ЭкоПром» Сергей Пайст рассказал, в каких отношениях компания находится с ООО «АСПО». В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 октября руководитель филиала отметил, что в планах у регоператора - и дальше работать с этим субподрядчиком.

«За 10 месяцев у нас и "АСПО" были разные взаимоотношения, но сейчас они - прекрасные, рабочие. Мы постоянно взаимодействуем, без споров, без разногласий. Наши планы по совместной работе скорректированы на достаточно далекое будущее. "АСПО" - наш партнер», - заключил Сергей Пайст.

Напомним, «ЭкоПром» - филиал компании «Мехуборка» - региональный оператор по обращению с коммунальными отходами в Псковской области.