ЖКХ

Директор псковского «СпецТрансКома» озвучил оптимальный вариант раздельного сбора отходов

Директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук поделился мнением, каким должен быть оптимальный вариант раздельного сбора отходов в Псковской области. Как он сообщил 12 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), жителям хватит 2 ведер для сортировки мусора.

«Необходимо отладить раздельный сбор - это самое важное в отношении обращения с отходами. Но нужно правильно разработать механизмы воздействия. В первую очередь, речь об экономических поощрениях. Нормативные акты должны отражать систему стимулов, показывать необходимость и вызывать заинтересованность», - отметил Андрей Папчук.

Руководитель предприятия добавил, что с января 2020 года в Москве начнут штрафовать жителей, пренебрегающих правилами раздельного сбора мусора.

«Вообще, считаю, что для оптимальной сортировки мусора достаточно, чтобы в квартире было 2 ведра: двухпоточная система. Одно ведро для банки, где еще есть сметана, для недоеденной рыбы, картофельных очисток. В общем, для органики. А другое - для всего остального, "сухого". Пластик можно будет перерабатывать нормально, если он не запачкан. Этого для нас пока достаточно. Надо научиться мусор разделять на 2 потока, а потом уже приступать к чему-то большему».