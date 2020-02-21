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В отличие от регоператоров ТКО других регионов, в Псковской области «Экопром» работает стабильно - Василий Осипов

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов считает, что первый год реализации реформы ТКО на территории псковского региона прошел «удовлетворительно». Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Первый год реформы ТКО я и администрация региона оценивает удовлетворительно. Действительно было много критики, но мы исходим из того, что на сегодняшний день реформа неизбежна, она началась. Во многих регионах регоператоры находятся в банкротном состоянии и где-то даже прекратили работу, а у нас он работает стабильно», - констатировал гость студии.

Во-вторых, по его словам, услуга начала оказываться в гораздо большем количестве населенных пунктов региона, тогда как «на момент начала реализации реформы она охватывала чуть более 300 населенных пунктов - это значит, что в остальных потенциально были стихийные свалки».

«За первый год реформы обновлялся контейнерный парк, мы увидели новые мусоровозы. То есть движение по итогам первого года есть. Он был очень непростым, но многое стабилизировалось. Сейчас есть курс на то, чтобы услуги регоператора оказывались во всех населенных пунктах, по графику», - резюмировал Василий Осипов.

Также он прокомментировал ситуацию между псковским УФАС и ООО «Экопром». Напомним, антимонопольщики обвиняют псковского регоператора ТКО в сговоре с двумя участниками торгов на транспортировку ТКО. Вице-губернатор отметил, что это «рабочая ситуация, идут суды», но «оснований для паники пока нет». Также известно, что регоператор, в свою очередь, собирается предъявить претензии к регулятору — тарифному комитету Псковской области. «И не факт, что все решится в нашу пользу», - не исключил вице-губернатор. Также он подтвердил факт задолженности за услуги, поставленные субподрядчиками регоператора. «Были всплески по псковским компаниям, мы встречались, проводили совещания, определяли порядок погашения задолженности. Он был выполнен только со второй попытки», - пояснил он.