Совокупный долг отходопроизводителей перед псковским регоператором ТКО составляет около 165 млн рублей

Совокупный долг отходопроизводителей Псковской области перед регоператором ТКО ООО «Экопром» на сегодняшний день составляет около 165 млн рублей. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.
Долг юридических лиц составляет около 21 млн рублей, физлиц - 144. «Зачастую мы слышим, что люди не платят из-за неправильно начисленных платежей в квитанциях, но хочется, чтобы они любым способом предоставляли нам копии документов, и мы сделаем корректировку, чтобы услуги были оплачены», - подчеркнул Сергей Пайст, добавив, что за 2019 год по ряду лицевых счетов регоператор направил в мировые суды порядка 300 заявлений.
«Мы не начисляем пени, а взыскиваем задолженность. Получая решения суда, люди достаточно быстро, не дожидаясь судебных приставов, корректируют квитанции и оплачивают задолженность. Такой процесс запущен и поставлен на системную основу», - заключил Сергей Пайст.