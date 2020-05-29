ЖКХ

В преддверии Троицы мусор с псковских кладбищ вывозят в усиленном режиме

В преддверии Троицы региональный оператор организовал вывоз мусора с кладбищ Пскова в усиленном режиме.

Мусор с городских кладбищ регулярно вывозится в рамках контракта, заключенного с управлением городского хозяйства администрации Пскова. По мере заполнения контейнеров УГХ направляет в адрес регоператора заявки. Обычно вывоз осуществляется 1-2 раза в неделю, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Экопроме».

Накануне больших религиозных праздников традиционно наблюдается массовое посещение захоронений, и, как следствие, увеличение объемов мусора. В связи с этим график корректируется, и отходы забирают чаще. На сегодняшний день «Мехуборка» забирает мусор с кладбищ Пскова в ежедневном режиме, в июне уже вывезено порядка 500 куб. м отходов.

В 2019 году в рамках контракта с УГХ с кладбищ Пскова вывезли 7752,1 кубометра мусора.