ЖКХ

Регоператор рассказал о новых тарифах на вывоз ТКО

С 1 августа для жителей Псковской области станут дешевле услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В оставшиеся 5 месяцев 2020 года предельный единый тариф на услуги ООО «Экопром» по зоне деятельности № 1 (север) составит 662,03 руб/м3, по зоне деятельности № 2 (юг) - 620,32 руб/м3. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

Таким образом, житель крупного населенного пункта в зоне «Север» будет платить за вывоз твердых коммунальных отходов 79,44 рубля ежемесячно, в зоне «Юг» - 74,44 рубля. Для небольших населенных пунктах ежемесячные платежи за услуги регоператора по обращению с ТКО будут такими: в северной зоне - 55,2 рубля, в южной - 51,7 рубля.

Плату за вывоз ТКО за одного человека рассчитывают следующим образом: (норматив накопления мусора) х (тариф, рублей) \ 12 месяцев.

В соответствии с приказом комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области норматив накопления ТКО для многоквартирных индивидуальных жилых домов в населённых пунктах с численностью свыше 200 человек на одного проживающего составляет 295 килограммов в год или 1,44 кубометра, для индивидуальных жилых домов в населённых пунктах с численностью менее 200 человек - 205 килограммов или 1 кубометр.

Изменения в платежных документах жители Псковской области увидят в сентябре - в квитанциях за вывоз ТКО в августе.