ЖКХ

Изменился график вывоза ТКО в Красногородском районе

Изменился график вывоза ТКО в Красногородском районе. Отходы из контейнеров, установленных в поселке, будут вывозить в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

ТКО из частного сектора районного центра, где установлен мешковой сбор, будут вывозить по средам (улица Богданова, улица Октябрьская, переулок Тупиковый, переулок Песочный, улица Ломоносова, улица Чапаева, улица Набережная, улица Первомайская, переулок Банный, улица Гагарина, улица Юбилейная, улица Пионерская, улица Синерецкая, улица Красногорская, дома: 1-4, 6, улица Священко, улица 50-летия Победы, улица Есенина, улица Мирная, Кольцевой проезд, улица Лермонтова, улица Луговая, улица Велейская (от кладбища до улица Литвинка), переулок. Больничный, переулок Лесной, улица Больничная, улица Звездная, улица Зеленая, улица Комсомольская, улица Школьная, улица Красногорская (дома: 5, 7, 8, 10, 12) и воскресеньям (улица Гавровская, переулок Некрасовский, улица Гоголя, улица Горького, улица Достоевского, улица Западная, улица Заречная, улица Кирова, улица Механизаторов, улица Полевая, улица Пролетарская, улица Ремонтная, улица Солнечная, улица Калинина, улица Южная, улица Загородная, улица Нагорная, улица Матросова).

Каждый 1-й и 3-й вторник месяца будут забирать отходы из деревень Поддубно, Подсадница, Ломы, Усово, Горбуново, Собольцово, Дорохи, Ярусово, Станкеево, Алексино, Бодренки, Зеркули, Лямоны, Гавры, Рогозки, Столбово, Мыза, Иванцево, Морозово, Лоскутино.

Во 2-й и 4-й вторник мусоровозы будут приезжать в деревни Тупичино, Мышково, Пушмачи, Межупры, Мыза, Кашево, Кривино, Покровское, Бриданово, Агарышево, Барашково, Мозули, Трибесово, Овсянки, Поинье.

Каждый 1-й и 3-й четверг вывоз ТКО будет осуществляться из деревень Ильинское, Новолок, Влесно, Бабкино, Кривошляпы, Кумордино, Рыбаки, Зуево, Шумилы, Платишино, Равгово, Троши, Шахово, Литвинка, Залужье, Шутово, Мехово, Гришково, Сакулино, Якушово.

Во 2-й и 4-й четверг отходы будут вывозить из деревень Исаево, Крестовка, Ночево, Трешуты, Бараны, Минино, Кристы, Ганьково, Треньки, Рудиновка, Лямоны, Рогаткино, Бличино, Александрово, Татарино, Жеребино.

Каждую 1-ю и 3-ю субботу вывоз ТКО будет производиться из населенных пунктов Мамоны, Зуево, Езупы, Федотково, Сусаны, Максимы, Лоси, Шилово, Синяя Никола, Котяги, Посиье, Голубово, Габоны, Долги, Горки, Бережани, Беляи, Рябы, Блясино, Саурово, Курцево, Перлица.

2-я и 4-я суббота - время вывоза отходов из деревень Якушово, Могильники, Морозово, Зубы, Сидорово, Лукино, Середренниково, Мехово, Цыбино, Юренково, Зайцы, Кашино.

Оператором по транспортированию ТКО в Красногородском районе является ООО «Мехуборка Псков». На территории муниципального образования в соответствии с региональным законодательством организован контейнерный и мешковой сбор и вывоз ТКО. В районе установлены 66 контейнеров для ТКО, из них 61 - в районном центре. В 105 деревнях осуществляется мешковой сбор и вывоз отходов, в трёх из них (Литвинка, Блясино, Саурово) также установлены контейнеры для ТКО.

Графики вывоза ТКО в населенных пунктах Псковской области опубликованы на сайте регионального оператора http://ro-pskov.ru/.