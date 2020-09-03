ЖКХ

Обучающий семинар для работников водоканалов России и Латвии прошел в Пскове

3 сентября в рамках проекта «Чистая вода - регионам», реализуемого по программе приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020», состоялся обучающий семинар для представителей сферы ЖКХ в районах Псковской области, граничащих с Латвийской республикой. Среди них - Себежский, Палкинский, Пыталовский, Красногородский и Печорский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МП «Горводоканал».

В семинаре приняли участие специалисты МП города Пскова «Горводоканал», областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, информационный менеджер офиса секретариата программы в Пскове. С латвийской стороны в семинаре приняли участие представители Латгальского региона планирования, а также специалисты водоканалов городов Даугавпилс и Резекне.

В ходе общения латвийские специалисты познакомили псковских коллег с передовыми технологиями водоподготовки и очистки сточных вод, применяемыми в Латвии, достижениями в отрасли за последние 20 лет, а также перспективами участия российских партнеров в программах приграничного сотрудничества.

После обучающего семинара состоялся обмен мнениями. Представители муниципалитетов побывали на действующем объекте «Горводоканала», где им продемонстрировали технологии водоподготовки, применяемой при снабжении питьевой водой поселка «Псковкирпич».