ЖКХ

Более миллиарда рублей задолжали псковские предприятия ЖКХ за газ и электричество

1 млрд 285 млн рублей задолжали предприятия жилищно-коммунального хозяйства Псковской области за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на заседании комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из этой суммы задолженность за природный газ составляет 771 млн рублей, а за электроэнергию - 295 млн рублей.

Сергей Грахов рассказал, что подписаны графики погашения задолженности с «Газпром межрегионгаз Псков». В ходе заседания отмечалось, что Невельские теплосети уже в ближайшие дни заключат мировое соглашение с компанией.

Критическая ситуация с задолженностью за электроэнергию предприятиями ЖКХ складывается, по словам заместителя генерального директора АО «Псковэнергоагент» Юрия Семенова, в шести районах: Куньинском, Новоржевском (задолженность выше 10 млн рублей), Пустошкинском (задолженность 15 млн рублей), Печорском, Островском и Плюсском районах.

«Уважаемые главы перечисленных районов, прошу обратить на это внимание и взять ситуацию на личный контроль», - добавил вице-губернатор Василий Осипов.