ЖКХ

Более 150 кладбищ в Псковской области обслуживают «Экопром»

В рамках контрактов ООО «Экопром» обслуживает более 150 захоронений, расположенных на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В среднем вывоз отходов с кладбищ осуществляется один раз в неделю, а накануне праздников отходы забирают чаще, пояснили в компании. Мусор с кладбищ, расположенных на территории области, регулярно вывозится в рамках договоров регионального оператора с органами местного самоуправления.

К примеру, в Пскове обслуживание мест захоронений в части обращения с отходами осуществляется на основании контракта с управлением городского хозяйства. На данный момент «Мехуборка» забирает мусор с кладбищ Пскова 2-3 раза в неделю, также по заявке УГХ установлены 3 дополнительных бункера объемом по 8 кубометров каждый.

На восьми городских кладбищах установлены 80 небольших железных баков, а также 19 8-кубовых бункеров. По мере заполнения контейнеров УГХ направляет в адрес регоператора заявки.