ЖКХ

«Единая Россия» будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов

Для выполнения поручения президента Владимира Путина — поэтапно завершить газификацию к 2030 году — необходимо действовать по нескольким направлениям. В первую очередь — создать единого регионального оператора газификации, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе обсуждения, которое прошло на площадке партии 15 февраля. В нем приняли участие представители правительства и «Газпрома». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Помимо значительного удешевления стоимости подведения газа для потребителей создание такого оператора устранит проблему «последней мили» — когда дом не подключают к сетям, проходящим по границе, из-за путаницы в том, кто должен это делать. Кроме того, оператор будет помогать людям в оформлении документов, что вдвое сократит сроки подключения к газу.

«Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом — включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы — МФЦ и портал Госуслуг», — сказал Дмитрий Медведев.

Для удобства людей и ускорения всех процедур должно быть скорректировано законодательство — градостроительное, земельное и лесное, сообщил Председатель «Единой России». Изменения уже предусмотрены в проекте «дорожной карты», которую Минэнерго разработало совместно с партией.

«Сейчас для размещения объектов трубопроводного транспорта и автономной газификации нужно менять вид разрешенного использования земельных участков. Эта процедура занимает очень много времени. Существующие регламенты нужно оптимизировать, чтобы ускорить газификацию регионов», — отметил Дмитрий Медведев.

В регионах идею создания единого оператора поддержали. Губернаторы уверены - он синхронизирует действия всех участников процесса и стимулирует представителей отрасли вкладывать средства в решение проблемы газификации. Предложение одобрили в Минэнерго и в «Газпроме» — председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что появление единого регоператора на 30% уменьшит стоимость финального подключения домовладений к газу.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» совместно с правительством и «Газпромом» обобщит все предложения – в дальнейшем их могут рассмотреть на заседании Госсовета. Кроме того, Председатель партии поручил фракции «Единой России» в Госдуме законодательно обеспечить реализацию всех инициатив.

«Люди ждут того, что страна будет газифицирована полностью. Цель важная и хорошо понятная. Мы должны в установленные поручением президента сроки провести завершение газификации нашей страны», — заключил Дмитрий Медведев.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что секретарь генсовета партии Андрей Турчак неоднократно говорил о важности определения единого оператора газификации, который бы отвечал за бесплатное доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до домовладений.

«Уровень газификации нашего региона планируется повысить на 15-20% к 2025 году. На сегодняшний день благодаря работе губернатора в Псковской области уже подписано соглашение с «Газпромом», благодаря чему на газификацию региона будут привлечены миллиардные инвестиции, что позволит обеспечить газом все населенные пункты области. Магистральные газопроводы будут доведены в каждый районный центр. Инвестиции со стороны Газпрома составят более 8 млрд рублей - это в 8 раз больше, чем за весь предыдущий период реализации программы», - пояснил Александр Козловский.

Напомним, в августе 2020 года «Единая Россия» провела обсуждение вопросов газификации регионов. Партия предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, возложив затраты на эти цели на «Газпром». Реализация предложенных мер должна привести к тому, что к концу 2024 года будут газифицированы более 90% населенных пунктов.