ЖКХ

Назван срок получения районами Псковской области паспортов готовности к отопительному сезону

К середине ноября все муниципалитеты Псковской области должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Срок обозначил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов, выступая на заседании межведомственной комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода, на котором были подведены итоги прошедшей отопительной кампании и поставлены задачи на предстоящий период, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Открывая совещание, вице-губернатор Василий Осипов обратил внимание, что отопительный сезон в регионе полностью завершен и прошел в штатном режиме. Говоря об основных задачах на будущий отопительный период, он сделал особый акцент на получении муниципальными образованиями паспортов готовности.

После внесения корректировок в региональный бюджет на текущий год, сообщил замгубернатора, муниципалитетам будет оказана дополнительная поддержка для подготовки к отопительному сезону.

В свою очередь Сергей Грахов заметил, что в начале и конце отопительного сезона не отмечается большого количества обращений. Он подчеркнул, что за счет механизма предварительного протапливания удалось без сбоев запустить систему.

Создан круглосуточный ситуационный центр в сфере ЖКХ, куда стекается вся актуальная информация из разных муниципалитетах. Его функционирование направлено на оценку реального состояния дел и оперативное реагирование на внештатные ситуации.

Председатель профильного комитета добавил, что к 1 июля на муниципальном уровне необходимо создать комиссии и планы по подготовке теплового, водопроводного и канализационного хозяйства к сезонной эксплуатации, к 15 сентября — обеспечить получение паспортов готовности потребителей тепловой энергии, к 1 октября — сформировать необходимые запасы топлива.

В рамках совещания с докладами выступили специалисты территориальных ресурсоснабжающих организаций, которые проинформировали о ремонтных работах на своих подведомственных объектах. Совместно с представителями региональной власти были рассмотрены наиболее актуальные задачи, которые необходимо решить в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Также представители региональных комитета по социальной защите, комитета по образованию и комитета по здравоохранения доложили о подготовке подведомственных учреждений к отопительному сезону. В настоящее время проводится осмотр и оценка состояния оборудования, заключаются договоры с подрядными организациями на проведение ремонтных работ. Василий Осипов выразил уверенность, что все организации будут готовы в срок, и поручил профильным комитетам держать на контроле актуальные вопросы проведения ремонтных и профилактических работ.

В завершение и. о. гендиректора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев рассказал о мероприятиях по ремонту систем отопления, которые проводятся в многоквартирных домах в рамках краткосрочной программы капремонта. Василий Осипов поручил руководителям муниципалитетов контролировать ход выполнения работ и активнее взаимодействовать с жильцами домов для оперативного решения возникающих вопросов.