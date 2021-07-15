ЖКХ

Псковичей просят заключать договоры на вывоз контейнеров для ТКО

Жителей Псковской области, которые купили контейнеры для твердых коммунальных отходов, призывают заключать договоры на их вывоз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«Бывают ситуации, когда человек, живущий в частном секторе и платящий по нормативу, самостоятельно вывозит накопленный мусор на ближайшую контейнерную площадку, а после приобретает себе контейнер для ТКО. Спустя время наполняет его мусором и с нетерпением ждет машину регоператора, которая, в свою очередь, проезжает мимо», - рассказали в «Экопроме».



По словам специалистов, это происходит по той причине, что собственник не уведомил регионального оператора о наличии контейнера и желании его вывоза. Для этого необходимо:

Позвонить в офис регионального оператора по телефону: +7 (8112) 20-19-21, написать на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru или обратиться с личным визитом по адресам: в Пскове — улица Льва Толстого, 3, в Великих Луках — проспект Ленина, 29. Заключить индивидуальный договор на вывоз контейнера (заключение договора производится бесплатно, а стоимость вывоза практически неизменна от норматива) Ждать вывоз мусора, согласно графику, указанному в договоре

«Так спецтехника будет подъезжать к дому и забирать отходы согласно установленному графику. В случае отсутствия контейнера жильцы частного сектора сами смогут приобрести бак установленного образца: как правило, это емкость, изготовленная по евростандарту, которую водитель мусоровоза самостоятельно освобождает от мусора и устанавливает обратно на место. За приобретением евробака такжее можно обратиться к регоператору», - пояснили в организации.

По словам специалистов, главное в вопросе организации вывоза накопившихся отходов — это желание быть ответственными, экологически культурными и заботиться о благосостоянии окружающей среды.