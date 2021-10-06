ЖКХ

Дефицит кадров привел к проблемам с откачкой канализации в Пскове

МБУ города Пскова «Жилище» ведет поиск водителя фекальной машины. Об этом сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

В обращении жильцы дома №3 в Шоссейном переулке рассказали, что МБУ города Пскова «Жилище» отказывает в откачке канализации. «Нам приходится обращаться к частникам платно. До хлебозавода от наших домов - 200 м: почему нельзя провести канализацию? Или не наладить работу управляющий компании? Куда нам обратиться за помощью? В какие двери стучаться? Помогите!» - говорится в обращении.

В ответе Бориса Елкина сообщается, что дом построен несколько десятилетий назад, сети централизованной системы водоотведения (канализации) не предусмотрены проектом.

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«В настоящее время МБУ города Пскова "Жилище" решает кадровый вопрос (поиск водителя фекальной машины) для возможности осуществления услуги по откачке и утилизации канализационных стоков. Плата за откачку и утилизацию стоков с жителей не взимается», - сообщил Борис Елкин.

Он напомнил, что жители многоквартирных домов имеют право сменить управляющую организацию или способ управления многоквартирным домом (статья 161 Жилищного кодекса РФ) путем принятия соответствующего решения в результате проведения общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме.