Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Вечевой орден» первый во всём
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
псков лучший кофе
Узловой город ЛОНГРИД
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 19.10.2021 14:470 Горводоканал Пскова возместит ущерб жильцам подтопленных из-за аварии домов 19.10.2021 17:451 Специализированная служба Пскова получила почти 280 объектов «ливневки» без документации 19.10.2021 16:470 Горводоканал не планирует отключать псковские бани от водоснабжения 19.10.2021 15:522 Сергей Федоров прокомментировал ситуацию вокруг передачи псковских бань в концессию 19.10.2021 14:470 Горводоканал Пскова возместит ущерб жильцам подтопленных из-за аварии домов 19.10.2021 13:243 Трактор с огромной пилой помогает устранять масштабную утечку на Горького в Пскове. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 18.10.2021 10:556 Скончалась экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева 18.10.2021 23:574 Прощай, Саша! 19.10.2021 11:125 Псков готовится встретить первый снег вслед за Петербургом 19.10.2021 12:012 Труп новорожденного ребенка обнаружили в Пскове 18.10.2021 07:002 В Псковской области снизился темп прироста заболеваемости коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Специализированная служба Пскова получила почти 280 объектов «ливневки» без документации

19.10.2021 17:45|ПсковКомментариев: 1

Почти 280 объектов «ливневки» без документации передали псковской городской «Специализированной службе» от министерства обороны. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил депутат Псковской городской думы по единому городскому округу (фракция КПРФ), руководитель городской «Специализированной службы» Сергей Федоров.

«На большинство объектов нет документации, а если и есть, то она не всегда соответствует действительности. Сейчас начальники участка ливнеотведения ходят с металлоискателями и ищут колодцы. Когда мы находим их, то вскрываем и составляем свою, уже рабочую схему для их обслуживания», - рассказал Сергей Федоров.

Он добавил, что спецслужбе передали 279 объектов, которые расположены на 430 погонных метрах «ливневки».

«Также нам передали перекачивающую дождевую станцию на улице Шестака, которая находится в ужасающем состоянии и тоже имеет проблемы с документацией», - подчеркнул депутат.

По его словам, «Специализированная служба» еще в 2020 году начала работу по составлению документации на все дождеперекачивающие насосные станции. Всего их в городе 17.

«Но, если из строя выйдет хотя бы одна из станций, сразу произойдет подтопление района, как это бывает на улице 23 июля. Станция здесь полностью раскомплектована. Сейчас составляется сметная документация для ремонта станции в этом районе. По предварительным данным, потребуется около 5 миллионов рублей», - подчеркнул Сергей Федоров.

Он добавил, что организация уже проделала большую работу и провела паспортизацию и фотофиксацию большого количества станций. Сейчас приоритетным направлением работы будет поддержание работающих станций, чтобы они одновременно не вышли из строя, заключил Сергей Федоров.

Теги: #псков #ливневая канализация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта?
В опросе приняло участие 489 человек
19.10.2021, 21:323 Врач назвал причины для получения постоянного медотвода от вакцинации 19.10.2021, 21:110 Рукописный альбом княгини Голицыной теперь можно «полистать» на сайте «Михайловского» 19.10.2021, 20:310 17-летнего юношу сбили на Сиреневом бульваре в Пскове 19.10.2021, 20:160 Основные направления работы по противодействию COVID-19 обсудили в Пскове
19.10.2021, 20:070 Цены на бензин начали активно расти на АЗС по всей России 19.10.2021, 19:376 Российский врач объяснила рост числа смертей от COVID-19 19.10.2021, 19:180 Минстрой наградил псковичей за организацию рейтингового голосования за объекты благоустройства 19.10.2021, 19:012 ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски в США
19.10.2021, 19:007 Детские прививки: польза или риск? 19.10.2021, 18:510 С ходом строительства ФОКОТа в Стругах Красных ознакомился Александр Котов 19.10.2021, 18:360 Стиль вождения псковских водителей обсудят участники пресс-конференции ПЛН 19.10.2021, 18:270 «Горводоканал» благоустроит поврежденный при аварии на водоводе парк у Мирожского монастыря
19.10.2021, 18:201 Средняя зарплата должна равняться стоимости квадратного метра жилья - Игорь Савицкий 19.10.2021, 18:030 Мошенники нажились на желании псковички посетить Петербург 19.10.2021, 18:010 «Открой рот»: псковичи посоревнуются в скоростном чтении вслух 19.10.2021, 17:560 Псковская область сохраняет второй результат по производству зерна в СЗФО
19.10.2021, 17:520 Псковича будут судить за двухдневный шоппинг с чужой картой 19.10.2021, 17:500 В Стругах Красных подрядчик вновь затягивает сроки ремонта школы 19.10.2021, 17:451 Специализированная служба Пскова получила почти 280 объектов «ливневки» без документации 19.10.2021, 17:433 Иногда они остаются
19.10.2021, 17:341 В России чиновники будут сдавать экзамен по кибербезопасности 19.10.2021, 17:200 Игорь Савицкий: При введении QR-кодов посещаемость заведений резко упадет 19.10.2021, 17:120 Октябрьские спектакли псковского театра кукол отменили 19.10.2021, 17:060 Болезненные темы и неудобные вопросы
19.10.2021, 17:032 Псковские садоводы выразили надежду на снижение кадастровой стоимости участка 19.10.2021, 16:537 Пскович избил ведром мастера автосервиса 19.10.2021, 16:490 «Гайд-парк»: Депутат Сергей Федоров о смене власти в Пскове и решении коммунальных проблем. ВИДЕО 19.10.2021, 16:470 Горводоканал не планирует отключать псковские бани от водоснабжения
19.10.2021, 16:420 До минус 5 градусов ожидается ночью в Псковской области 19.10.2021, 16:392 Псковичи стали фигурантами уголовного дела из-за кражи фломастеров 19.10.2021, 16:170 Яркая комета приблизится к Земле в декабре 19.10.2021, 16:085 Игорь Савицкий заявил, что пока не собирается возвращаться в политику
19.10.2021, 16:044 Ремонт площади Победы завершили в Пскове 19.10.2021, 15:540 За незаконное хранение дымного пороха острович получил условный срок 19.10.2021, 15:522 Сергей Федоров прокомментировал ситуацию вокруг передачи псковских бань в концессию 19.10.2021, 15:460 Начальнику новосокольнического депо указали на нарушения в области охраны труда
19.10.2021, 15:330 Карантин по АЧС отменили в одной из деревень Псковского района 19.10.2021, 15:322 Финалистки конкурса «Мисс Псков 2021» прогулялись по старинному особняку в образе ангелов 19.10.2021, 15:190 Кешбэк на одежду и обувь подготовили в СНГБ-Маркет для псковичей 19.10.2021, 15:180 Путин пока не принял решения относительно введения нерабочих дней - Песков
19.10.2021, 15:120 Экономика России находится в достаточно кризисном положении - эксперт 19.10.2021, 15:070 Началась видеотрансляция пресс-конференции «Кадастровая стоимость земли в псковских садоводствах» 19.10.2021, 15:040 В Белоруссии анонсировали выпуск собственной вакцины против COVID-19 19.10.2021, 14:581 Псковский общепит проверяют на чистоту перед налоговой
19.10.2021, 14:494 В Роспотребнадзоре заявили о недостаточности введения QR-кодов в регионах 19.10.2021, 14:470 Горводоканал Пскова возместит ущерб жильцам подтопленных из-за аварии домов 19.10.2021, 14:4111 Интерактив: Новый ларек на Рижском проспекте 19.10.2021, 14:380 Пять лучших вакансий определены в Пскове
19.10.2021, 14:331 «Эхономика»: Игорь Савицкий о новых реалиях бизнеса. ВИДЕО 19.10.2021, 14:330 Квартиру выставили на торги псковские приставы 19.10.2021, 14:310 На выборах в гордуму обостряется персонификация кандидатов - Сергей Федоров 19.10.2021, 14:2711 В России предложили объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
19.10.2021, 14:198 Псковский ЦУМ готовят к реконструкции 19.10.2021, 14:162 Один из бывших топ-менеджеров «Псковпассажиравтотранса» сыграл роль военкома 19.10.2021, 14:000 Псковская классика: в поисках интерьеров XIX века 19.10.2021, 13:555 Кремль признал долю ответственности за ситуацию с вакцинацией от COVID-19
19.10.2021, 13:521 Интерактив: Рыжая вместо голубой 19.10.2021, 13:490 Сергей Федоров оценил свои шансы занять пост сити-менеджера Пскова 19.10.2021, 13:465 Два проекта благоустройства парка у реки Милевка представили псковичам на выбор 19.10.2021, 13:421 Великолукский театр завершил большие гастроли в Череповце
19.10.2021, 13:415 Игорь Савицкий: Нужно было вводить локдаун с финансовой компенсацией 19.10.2021, 13:243 Трактор с огромной пилой помогает устранять масштабную утечку на Горького в Пскове. ВИДЕО 19.10.2021, 13:160 ПЛН проведет пресс-конференцию о кадастровой стоимости земли в псковских садоводствах 19.10.2021, 13:090 Как шутили старинные клавесинисты, расскажут на лекции в псковской филармонии
19.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким 19.10.2021, 12:561 «Михайловское» поздравило всех причастных с 210-летием пушкинского Царскосельского лицея  19.10.2021, 12:468 Армен Мнацаканян о решении проблем жителей Псковской области 19.10.2021, 12:371 Только 2000 псковских работодателей готовы оформлять электронный больничный
19.10.2021, 12:300 В Псковской области росгвардейцы выявили 25 нарушений правил хранения оружия 19.10.2021, 12:262 Многодетным семьям в Псковской области компенсируют затраты на борьбу с борщевиком 19.10.2021, 12:240 Псковский омбудсмен рассказал о случаях чрезмерного применения физической силы сотрудниками ФСИН 19.10.2021, 12:081 Признаки «подозрительных» организаций перечислили псковские налоговики
19.10.2021, 12:012 Труп новорожденного ребенка обнаружили в Пскове 19.10.2021, 11:590 «Эхономика»: Игорь Савицкий о новых реалиях бизнеса 19.10.2021, 11:560 Факты незаконной продажи псковским подросткам алкоголя и табака выявила полиция 19.10.2021, 11:440 Жизни еще четырех жителей Псковской области забрал коронавирус
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru