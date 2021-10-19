ЖКХ

Специализированная служба Пскова получила почти 280 объектов «ливневки» без документации

Почти 280 объектов «ливневки» без документации передали псковской городской «Специализированной службе» от министерства обороны. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил депутат Псковской городской думы по единому городскому округу (фракция КПРФ), руководитель городской «Специализированной службы» Сергей Федоров.

«На большинство объектов нет документации, а если и есть, то она не всегда соответствует действительности. Сейчас начальники участка ливнеотведения ходят с металлоискателями и ищут колодцы. Когда мы находим их, то вскрываем и составляем свою, уже рабочую схему для их обслуживания», - рассказал Сергей Федоров.

Он добавил, что спецслужбе передали 279 объектов, которые расположены на 430 погонных метрах «ливневки».

«Также нам передали перекачивающую дождевую станцию на улице Шестака, которая находится в ужасающем состоянии и тоже имеет проблемы с документацией», - подчеркнул депутат.

По его словам, «Специализированная служба» еще в 2020 году начала работу по составлению документации на все дождеперекачивающие насосные станции. Всего их в городе 17.

«Но, если из строя выйдет хотя бы одна из станций, сразу произойдет подтопление района, как это бывает на улице 23 июля. Станция здесь полностью раскомплектована. Сейчас составляется сметная документация для ремонта станции в этом районе. По предварительным данным, потребуется около 5 миллионов рублей», - подчеркнул Сергей Федоров.

Он добавил, что организация уже проделала большую работу и провела паспортизацию и фотофиксацию большого количества станций. Сейчас приоритетным направлением работы будет поддержание работающих станций, чтобы они одновременно не вышли из строя, заключил Сергей Федоров.