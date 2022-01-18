ЖКХ

Эксперт предупредил псковичей о возможных тратах на ремонт дворов

Когда дворам, которые ремонтируют в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», потребуется ремонт, его будут проводить на средства собственников. Об этом в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, председатель правления Ассоциации органов ТОС Псковской области Алексей Кириллов.

По его словам, собственники вправе стать участниками проекта и сделать ремонт дворовой территории, но «и отвечать потом за это придется самостоятельно».

«Мы должны понимать, что асфальт, который нам сейчас уложили в рамках "Комфортной городской среды", через 5-7 лет, когда он начнет разрушаться, придется восстанавливать уже за свой счет», - пояснил председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области.

Он также добавил, что это касается и замены лампочек в установленных светильниках, и других объектов благоустройства.