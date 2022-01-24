Более сотни домов в Великих Луках останутся без электричества из-за ремонтных работ

Отключения электроэнергии планируется по нескольким адресам в Великих Луках и Великолукском районе для производства ремонтных работ в период с 24 по 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
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25 января с 9.00 до 17.00 подачу электроэнергии приостановят в домах:
- на улице Металлистов, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19,
- на улице Заслонова, 1, 4, 3, 5, 5а, 6, 7, 9, 11, 12, 12а, 16, 48, 50, 52, 54, 56,
- на улице Школьной, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
- на улице Коммунальной, 18, 19, 21, 22, 24, 25а, 26,
- на улице Антонова, 2-26 (четная сторона),
- на улице Чкалова 10, 11, 12, 14,
- на проспекте Чкалова,
- на проспекте Герцена,
- на улице Беловежской, 7-50.
Также 25 января в период с 13.00 до 17.00 электричества не будет:
- на улице Карцево,
- в проезде Карцево,
- на улице Проектной, 13-40,
- на улице Дьяконова, 34/10.
26 января электричество отключат с 9.00 до 17.00 по адресам:
- на улице Лесопарковой,
- в Дубравном проезде,
- на улице Лаврино, 2, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 93,
- на улице Усадебной, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12,
- на Октябрьском проспекте, 36,
- на улице Гоголя, 10/15.
27 января подачу электроэнергии прекратят в деревнях Астратово и Каменка Великолукского района в период с 9.00 до 17.00, а 28 января - в деревне Лычево на улицах Восточной, 1-26, Космонавтов, 36-72 и Болотово, 1-30 на время с 9.00 до 17.00.