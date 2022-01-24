ЖКХ

Более сотни домов в Великих Луках останутся без электричества из-за ремонтных работ

Отключения электроэнергии планируется по нескольким адресам в Великих Луках и Великолукском районе для производства ремонтных работ в период с 24 по 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: pixabay.com

25 января с 9.00 до 17.00 подачу электроэнергии приостановят в домах:

на улице Металлистов, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19,

на улице Заслонова, 1, 4, 3, 5, 5а, 6, 7, 9, 11, 12, 12а, 16, 48, 50, 52, 54, 56,

на улице Школьной, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,

на улице Коммунальной, 18, 19, 21, 22, 24, 25а, 26,

на улице Антонова, 2-26 (четная сторона),

на улице Чкалова 10, 11, 12, 14,

на проспекте Чкалова,

на проспекте Герцена,

на улице Беловежской, 7-50.

Также 25 января в период с 13.00 до 17.00 электричества не будет:

на улице Карцево,

в проезде Карцево,

на улице Проектной, 13-40,

на улице Дьяконова, 34/10.

26 января электричество отключат с 9.00 до 17.00 по адресам:

на улице Лесопарковой,

в Дубравном проезде,

на улице Лаврино, 2, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 93,

на улице Усадебной, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12,

на Октябрьском проспекте, 36,

на улице Гоголя, 10/15.

27 января подачу электроэнергии прекратят в деревнях Астратово и Каменка Великолукского района в период с 9.00 до 17.00, а 28 января - в деревне Лычево на улицах Восточной, 1-26, Космонавтов, 36-72 и Болотово, 1-30 на время с 9.00 до 17.00.