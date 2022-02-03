ЖКХ

На льготы псковичам по программе догазификации могут выделить около 35 млн рублей

На льготы жителям Псковской области по программе догазификации могут выделить около 35 млн рублей. Об этом в эфире новой программы «Коммунальный ликбез» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

«На последних региональных штабах поднимался вопрос о выделении льгот малоимущим, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны. В сумме по области на льготы может быть выделена сумма в пределах 35 млн рублей», - сказал Игорь Мелузов.

Он также отметил, что льготы при реализации программы догазификации некоторым категориям граждан предjставляют во многих субъектах России, но вопрос об их выделении зависит от региона.