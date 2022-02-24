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Утечку теплоносителя устраняют на улице Труда в Пскове

Утечку теплоносителя устраняют во дворе дома №73а на улице Труда в Пскове 25 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Эта зима была довольно суровая, предприятие работало в очень напряженном режиме, так как температура наружного воздуха значительно переваливала за минусовую отметку. Как следствие, нашим сетям приходилось довольно туго. Сегодняшние работы – яркое тому подтверждение», — рассказали в ПТС.

В пресс-службе отметили, что неподвижной опоре примерно 5-7 лет, но на корпусе оболочки уже есть трещина. «Именно она и стала причиной данных работ. Перепады температуры очень негативно отражаются на работе сетей, они подвергаются серьезным испытаниям со стороны окружающей среды, что и вызывает утечки», — продолжили на предприятии.

Кроме того, свою роль сыграло «отсутствие нормально работающей ливневой канализации». «Наши коллеги регулярно откачивают воду из тепловых камер, они уже наизусть знают все слабые места, за которыми нужен особый контроль, но камер много, техники мало, за всем не уследить», — отметили в ПТС.

Утечка снова произошла на «мертвой опоре». «Они находятся на самом дне лотков и не дают трубам "гулять" под воздействием температур. Они и являются самыми слабыми звеньями, их часто заливают те самые ливневые стоки, да и разные другие стоки (от тающего снега во дворах, до утечек на сетях холодного водоснабжения и канализации). Но все это рабочие моменты. Проблемы бывают у всех, от них никто не застрахован, но с этим нужно что-то делать», — заметили в пресс-службе.

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» нашло выход. «В последние годы наши специалисты стали использовать не совсем стандартные мертвые опоры. Они являются усиленными. На первый взгляд, очень сложно увидеть различия, но они есть. В местах, где труба крепится к металлическим пластинам, всегда образовывались протечки, так как именно эти места были самыми незащищенными, именно на эти места устанавливаются дополнительные металлические листы, которые в два с лишним раза увеличивают диаметр трубы, опоясывая ее. Вся эта конструкция изолируется, покрывается специальной краской и служит в несколько раз дольше», — сообщили на предприятии.

«Все эти работы и новации, которые применяет предприятие, еще раз доказывают, что мы стараемся обеспечивать максимальную бесперебойность работы и продлевать срок службы сетей, дабы не доставлять неудобства жителям нашего города», — добавили в ПТС.