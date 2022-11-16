ЖКХ

Андрей Турчак: Программа социальной догазификации набрала приличный темп

Программа социальной догазификации, которую «Единая Россия» реализует вместе с Газпромом, набрала приличный темп. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Фото здесь и далее: Андрей Турчак

«Вице-премьер Александр Новак на штабе по газификации озвучил серьезные цифры: принято 750 тысяч заявок от граждан, по 88% из них уже заключены договоры. Однако темпы конечных подключений домов все еще сильно отличаются по регионам. Во многом это происходит из-за разницы в размере субсидий для льготников. В зависимости от обеспеченности субъекта, эти цифры "скачут" от 15 тысяч рублей до 300 тысяч на домохозяйство», - добавил Андрей Турчак.

Он пояснил, что на динамику подключений это влияет напрямую. Там, где компенсации небольшие и предназначены для узкого круга льготников, темпы газификации ниже и наоборот.

На этом фоне президент поручил установить минимальный размер такой компенсации на уровне 100 тысяч рублей и обозначил категории, которым эта компенсация положена в обязательном порядке: инвалиды войны, участники и ветераны ВОВ, многодетные и малоимущие семьи. Распространить такие льготы было бы правильно и на семьи мобилизованных граждан.

«Губернаторам-секретарям реготделений "Единой России", руководителям фракций в Заксобраниях поставлена задача обеспечить новый федеральный минимум в своих регионах. А также проработать финансовые инструменты, которые можно привлечь для газификации - от регионального маткапитала до льготных кредитов», - прокомментировал первый зампред Совета РФ.