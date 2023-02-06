Оплата мусора по факту: за или против?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему оплаты вывоза мусора. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В Госдуме предложили изменить порядок расчета платы за вывоз мусора. Сейчас тариф и нормативы на вывоз мусора для каждой квартиры устанавливают регионы, исходя из количества живущих в ней человек и жилой площади. Для этого специалисты четыре раза в год должны проводить замеры объемов мусора, каждый этап длится семь дней. После анализа этих данных вычисляется конечный показатель, по которому выставляют счета жильцам.
Депутаты Госдумы считают, что плату за вывоз и утилизацию мусора необходимо снизить, и поэтому предложили Минстрою обязать региональных операторов рассчитывать стоимость вывоза мусора, исходя из фактического объема отходов. По сути, рассчитывать стоимость этой услуги по количеству фактически вывезенных контейнеров. Считается, что таким образом платежи должны снизиться в два раза по сравнению с оплатой по нормативу. Также собственников двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, предлагается освободить от платы.
По действующему законодательству, такой способ расчета стоимости вывоза ТКО по фактическому объему уже можно использовать. Но для этого необходимо провести собрание собственников жилья, что для наших граждан - само по себе - большая проблема, а после договориться с регоператором, который, в общем, не заинтересован в таком подходе, резонно опасаясь, что граждане будут платить меньше.
С первого взгляда кажется, что инициатива полезная. Однако есть нюансы: не факт, что плата по нормативу выше, чем предлагаемые счета за вывоз ТКО по факту. Однако юридические лица, такие как торговые центры, скорее всего смогут значительно сэкономить. Сейчас им невыгодно платить за вывоз мусора по текущему тарифу из-за большой площади.
Сегодня мы поинтересовались у комментаторов, поддерживают ли они инициативу перейти на оплату вывоза мусора по факту, а не по нормативу? Каким образом можно фиксировать количество выброшенного мусора? Действительно ли собственникам жилья будет выгоднее платить за вывоз ТКО по факту? Какой механизм более выгодный для регоператора? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».
По мнению экс-директора регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экопром» Сергея Пайста, инициатива хорошая с точки зрения учета отходов, но сначала необходимо подготовить закрытые площадки для сбора ТКО, а уже потом брать оплату за фактически вывезенный мусор. В то же время строительство таких мест скорее будет проводиться за счет собственников, поэтому особой выгоды им это не принесет.
На данный момент непонятно, как технически можно внедрить плату за фактический объем мусора. По идее, нужно будет поставить весы около каждого подъезда для фиксации количества вынесенных отходов, предполагает директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.
Плата за фактический объем ТКО выгоднее и справедливее, ведь практически за все коммунальные услуги происходит расчет по количеству потребления, считает заместитель директора ООО «СпецДор 60», зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.
В реформе обращения с ТКО еще множество недочетов, уверена председатель совета многоквартирного дома Лариса Андреева. На ее взгляд, плата за фактический объем мусора добавит технических проблем. А для начала необходимо решить более масштабные вопросы, например, строительство завода по переработке отходов в нашей области.
В целом, инициатива правильная, но техническая часть вызывает вопросы, утверждает директор управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрий Гусаков. Необходимо создать прозрачный механизм определения объема мусора и создать ограниченный доступ к контейнерам, чтобы им пользовались только собственники соответствующих многоквартирных домов.
По мнению эксперта в сфере ЖКХ Алексея Кириллова, нельзя переходить на другой механизм платы за вывоз мусора. Сейчас выставленные по нормативу счета честно распределены между собственниками, то есть где бы ни жил человек, он все равно будет платить за вывоз ТКО.
На данный момент идея платы за фактический вывоз мусора вызывает много вопросов. В первую очередь неясен механизм фиксации количества мусора. Для его создания, кстати, потребуются дополнительные средства. Значит, на уменьшение суммы в квитанции по факту можно не надеяться. С учетом увеличения отдельных статей затрат у регоператора плата, наоборот, может вырасти.
При этом обострится проблема, когда к площадке с мусорными контейнерами доступ открыт для всех, а не только для жильцов определенного дома. В этом случае просто невозможно выяснить, сколько отходов сформировано конкретным потребителем. А для создания закрытых площадок тоже потребуются дополнительные затраты. В итоге, в погоне за экономией собственники жилья, возможно, будут платить за вывоз мусора больше.
Анастасия Сливинская