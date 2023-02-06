ЖКХ

Оплата мусора по факту: за или против?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему оплаты вывоза мусора. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Госдуме предложили изменить порядок расчета платы за вывоз мусора. Сейчас тариф и нормативы на вывоз мусора для каждой квартиры устанавливают регионы, исходя из количества живущих в ней человек и жилой площади. Для этого специалисты четыре раза в год должны проводить замеры объемов мусора, каждый этап длится семь дней. После анализа этих данных вычисляется конечный показатель, по которому выставляют счета жильцам.

Депутаты Госдумы считают, что плату за вывоз и утилизацию мусора необходимо снизить, и поэтому предложили Минстрою обязать региональных операторов рассчитывать стоимость вывоза мусора, исходя из фактического объема отходов. По сути, рассчитывать стоимость этой услуги по количеству фактически вывезенных контейнеров. Считается, что таким образом платежи должны снизиться в два раза по сравнению с оплатой по нормативу. Также собственников двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, предлагается освободить от платы.

По действующему законодательству, такой способ расчета стоимости вывоза ТКО по фактическому объему уже можно использовать. Но для этого необходимо провести собрание собственников жилья, что для наших граждан - само по себе - большая проблема, а после договориться с регоператором, который, в общем, не заинтересован в таком подходе, резонно опасаясь, что граждане будут платить меньше.

С первого взгляда кажется, что инициатива полезная. Однако есть нюансы: не факт, что плата по нормативу выше, чем предлагаемые счета за вывоз ТКО по факту. Однако юридические лица, такие как торговые центры, скорее всего смогут значительно сэкономить. Сейчас им невыгодно платить за вывоз мусора по текущему тарифу из-за большой площади.

Сегодня мы поинтересовались у комментаторов, поддерживают ли они инициативу перейти на оплату вывоза мусора по факту, а не по нормативу? Каким образом можно фиксировать количество выброшенного мусора? Действительно ли собственникам жилья будет выгоднее платить за вывоз ТКО по факту? Какой механизм более выгодный для регоператора? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

По мнению экс-директора регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экопром» Сергея Пайста, инициатива хорошая с точки зрения учета отходов, но сначала необходимо подготовить закрытые площадки для сбора ТКО, а уже потом брать оплату за фактически вывезенный мусор. В то же время строительство таких мест скорее будет проводиться за счет собственников, поэтому особой выгоды им это не принесет.

«На самом деле это очень правильно с точки зрения учета отходов, но как это обеспечить? Если взять страны, куда мы стремимся с точки зрения обращения с отходами, то как выглядит контейнерная площадка с отходами: она закрытая, доступ есть только у тех, кто является собственником или кто проживает в этом доме. Необходимо также обеспечить видеонаблюдение, чтобы объем отходов жизнедеятельности этого дома учитывался и был произведен правильно. У нас будут такие механизмы? Мы что, каждую площадку к каждому дому так построим, и она будет вся красивая и с видеонаблюдением и с ограниченным доступом? Нет, конечно. Все это ляжет на плечи собственников, а собственник спросит, зачем ему это надо. Идея правильная, но как ее реализовать? При реализации необходимо организовать ограниченный доступ к мусорным площадкам, тогда будут производиться фактические произведенные расходы и фактически произведенные затраты на весь процесс цепочки регоператора. Поэтому в нашей стране хочется оставлять процесс среднего норматива, и большая часть людей скажет, что им все равно, платят 100 рублей на человека и все. Если убедить людей, что они с пяти человек будут не 500 рублей с человека платить, а 350 по факту, ну, 150 в месяц, будут ли они готовы, учитывая то, что еще и за свой счет придется построить площадки. Да, там можно будет обеспечить и сортировку отходов и батарейки, лампочки»

На данный момент непонятно, как технически можно внедрить плату за фактический объем мусора. По идее, нужно будет поставить весы около каждого подъезда для фиксации количества вынесенных отходов, предполагает директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.

«А как это можно сделать? Около каждого подъезда должны стоять весы? Как понять, что «фактически»? Знаете, выгодно или нет – это уже другая история. Сначала надо подумать, как это внедрить и как это будет. Для меня факт, что вы несете пакет, как понять, что в нем вы несете килограмм или три килограмма мусора? Вы же не поймете, вы складываете в мешок и несете в контейнер. Как факт, надо перед этим взвесить объем, килограммы, потом перевести в тонны, кубы.. Я слежу, читаю, но пока не понимаю, как это все внедрить можно»

Плата за фактический объем ТКО выгоднее и справедливее, ведь практически за все коммунальные услуги происходит расчет по количеству потребления, считает заместитель директора ООО «СпецДор 60», зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

«Конечно, я поддерживаю, потому что это, во-первых, выгоднее. Во-вторых, справедливее: больше потребляешь – больше платишь. Это тоже самое, что за газ или электроэнергию: сколько потребил – столько и заплатил»

В реформе обращения с ТКО еще множество недочетов, уверена председатель совета многоквартирного дома Лариса Андреева. На ее взгляд, плата за фактический объем мусора добавит технических проблем. А для начала необходимо решить более масштабные вопросы, например, строительство завода по переработке отходов в нашей области.

«Мы платим по нормативу, а есть второй вариант - из расчета по площади квартиры. Сейчас мы платим по нормативу, то есть учитывается количество проживающих людей. Большая площадь, где живет один человек, и маленькая площадь – платят одинаково. Я просматривала эти документы, это опять будет геморрой и для жильцов, чтобы мы точно знали сумму, и как это будет делать оператор. Значит, я уже смотрела документы, где люди при вывозе ТКО сами фотографируют наполняемость контейнера, тогда должны быть объемы контейнера, чтобы разово определить. Все это просчитывают и дают данные ТКО. Но я считаю, что законы сначала принимаются необдуманно, а потом люди мучаются»

В целом, инициатива правильная, но техническая часть вызывает вопросы, утверждает директор управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрий Гусаков. Необходимо создать прозрачный механизм определения объема мусора и создать ограниченный доступ к контейнерам, чтобы им пользовались только собственники соответствующих многоквартирных домов.

«Я считаю, что это будет справедливая форма оплаты, но у меня вызывает сомнение механизм фиксации подсчета: кто будет этим заниматься, контролировать объемы и как это будет производиться? Вот есть прибор учета воды, он четко считает, сколько литров было употреблено. А вот как это будет действовать с мусором не совсем ясно. Кто будет определять, сколько в контейнере? У нас по СанПиНу мусор должен вывозиться в теплое время суток не реже одного раза в сутки, чтобы не происходило его загнивание. То есть региональный оператор должен мусор вывозить ежедневно. Кто должен измерять, сколько мусора в контейнере? Во-вторых, у нас жильцы могут хитрить и выбрасывать мусор не в свой контейнер, а в соседний. Если вот эти механизмы будут отрегулированы, то я за»

По мнению эксперта в сфере ЖКХ Алексея Кириллова, нельзя переходить на другой механизм платы за вывоз мусора. Сейчас выставленные по нормативу счета честно распределены между собственниками, то есть где бы ни жил человек, он все равно будет платить за вывоз ТКО.

«Ни в коем случае нельзя переходить на другую систему. Почему сейчас по нормативу считается – для того, чтобы не привязываться к месту. То есть не важно, где вы живете фактически: живете вы на улице Юбилейной и у вас есть квартира на Коммунальной. Где бы вы не находились, вы платите за вывоз мусора. А вот если вы не проживаете, а снимаете квартиру, уехали на дачу, как посчитать сколько вы должны платить и как выставлять счета? Именно поэтому ввели норматив, нам говорили, что не важно, где в Псковской области находится человек физически, все равно в среднем все платится честно. Не важно, где ты живешь, ты все равно мусоришь. Как только вы делаете плату фактическую, то я сразу понесу в соседний двор выкидывать, поеду в соседнюю деревню. Вот сразу же будете ругаться, где частный сектор, пострадают многодетные семьи. Всех многодетных можно обвинить в том, что они слишком много мусорят. Это просто бред, это попытка в очередной раз объяснить, почему у нас ничего не происходит. Это признание того, что у нас неверно рассчитан норматив, неправильно идут потоки».

На данный момент идея платы за фактический вывоз мусора вызывает много вопросов. В первую очередь неясен механизм фиксации количества мусора. Для его создания, кстати, потребуются дополнительные средства. Значит, на уменьшение суммы в квитанции по факту можно не надеяться. С учетом увеличения отдельных статей затрат у регоператора плата, наоборот, может вырасти.

При этом обострится проблема, когда к площадке с мусорными контейнерами доступ открыт для всех, а не только для жильцов определенного дома. В этом случае просто невозможно выяснить, сколько отходов сформировано конкретным потребителем. А для создания закрытых площадок тоже потребуются дополнительные затраты. В итоге, в погоне за экономией собственники жилья, возможно, будут платить за вывоз мусора больше.

Анастасия Сливинская