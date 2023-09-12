ЖКХ

Распределительный газопровод ввели в эксплуатацию в порховской деревне Подсевы

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью около 1 км в деревне Подсевы Порховского района и подключили четыре домовладения, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

На сегодня в деревне Подсевы создана техническая возможность газификации 21 домовладения, с жителями заключено 19 договоров на догазификацию, в четыре домовладения подан газ. Подключения выполняются по мере готовности домовладений к приему газа.

«В Порховском районе ведется активное строительство в рамках догазификации, уже построено около 20 км распределительных сетей. Вместе с районной администрацией мы проводим встречи с населением, рассказываем, как подать заявки и что необходимо сделать собственнику для газификации домовладения», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.