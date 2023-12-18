ЖКХ

Имущество водно-канализационного комплекса в псковской Тямше передали в «Колхоз имени Залита»

В связи с банкротством МП «Коммунальные услуги» имущество водно-канализационного комплекса деревни Тямша передали в МУП «Колхоз имени Залита». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото: администрация Псковского района

Данное предприятие уже начало обслуживать деревню Тямша по подаче холодной воды и отвода канализационных стоков. С января 2024 года все жители получат новые квитанции за оказанные услуги.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в МУП «Колхоз имени Залита». Телефон диспетчера: 8(8112)33-16-68