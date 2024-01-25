ЖКХ

Житель Шабаново обратился к Александру Котову с просьбой помочь в передаче бесхозного водопровода

С просьбой помочь передать бесхозные водопроводные сети микрорайона Шабаново на баланс Горводоканала обратился к председателю областного Собрания Александру Котову пскович Сергей Иванов. 26 января спикер встретился с гражданами в Штабе общественной поддержке. На приёме также присутствовала руководитель общественной приёмной «Единой России» Елена Бибикова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Житель городского частного сектора рассказал, что на балансе муниципального предприятия находится только центральный водовод на 1-м Корытовском шоссе, все ответвления – бесхозяйные, в случае аварий, а они без должного ухода бывают часто, невозможно перекрыть отдельные участки, без воды остаётся весь микрорайон. «Был когда-то кооператив, но его лет 20 нет уже точно. Восемь лет назад мы с соседями на свои деньги меняли запорную арматуру», - вспомнил Сергей Иванов. Официальных объединений жильцов в Шабаново нет.

Пскович сообщил, что готов лично заняться решением общей проблемы – создать инициативную группу, собрать необходимые документы – но надеется на помощь Александра Котова, поскольку не все вопросы даже организационного характера легко решить без поддержки.

Спикер согласился, но предупредил, что действия должны быть обоюдные. «Для начала я поговорю с главой города. Далее потребуется определить границы балансовой принадлежности – о каком участке сетей идёт речь, подготовить схему и действовать. Вопрос касается имущества, поэтому обязательно нужно выяснить мнение жителей», - обозначил алгоритм действий Александр Котов и пообещал сообщить заявителю о промежуточных итогах работы по обращению.

Пользуясь случаем, Сергей Иванов обратил внимание на состояние дорог в Шабаново. В январскую оттепель машины, в том числе и экстренных служб, проезжают по ним с трудом, диспетчеры такси не принимают вызовы. Ситуация осложняется хаотичной застройкой, отсутствием тротуаров, водостоков и недостаточной шириной проезжей части. Александр Котов согласился, что проблема известна и требует решения, ремонт уже в планах. «Одномоментно всё не сделать, но последовательно, в плановом порядке надо приводить в порядок городскую дорожную сеть», - пообещал спикер.