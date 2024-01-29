ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о модернизации коммунальной инфраструктуры

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает говорить про модернизацию коммунального хозяйства. Первая половина зимы была настолько крепкая, что аварии на сетях ЖКХ перестали удивлять и начали здорово тревожить. Мощнее всего рвануло не где-нибудь, а в подмосковном Подольске – люди, пытаясь согреться, жгли костры. В городе-миллионнике Новосибирске десятки многоэтажек также остались без тепла (а мы знаем: сибирские морозы – это не псковская европейская зима). Хотя и Пскову досталось: число коммунальных аварий в новогодние праздники было весомым. Другой вопрос, что мусорная тема затмила их градусом народного возмущения. В районах тоже то воды не было, то тепло пропадало, то без света сидели. Все аварии были достаточно быстро ликвидированы, однако, беспокоит их нарастающее число – год от года оно не снижается. Рассуждая о прогрессе нейросетей, любуясь всероссийскими выставками и форумами, хочется быть уверенными, что из повседневной жизни не уйдет элементарный комфорт. На фоне роста числа коммунальных аварий депутаты Госдумы задумались, а не поднять ли тарифы сразу на 15%, чтобы вырученных денег хватало не только на обслуживание сетей и агрегатов, но и на обновление коммуникаций? Возникает вопрос – а люди в сегодняшних реалиях способны такое потянуть? И хватит ли вырученных средств на модернизацию ЖКХ? Или нужна целевая госпрограмма? Или выручит концессия? Вопросов много. Чтобы разобраться в этой теме, у «Кузницы» есть только 50 минут. Наш сегодняшний эксперт – Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.