ЖКХ

В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю страну — россияне смогут отказаться от бумажного варианта, написав соответствующее заявление. Такой законопроект депутатов «Единой России» от Краснодарского края поддержала комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ.

«Законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме», — говорится в заключении комиссии, с которым ознакомились «Известия».

В документе отмечается, что законопроект решает проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, за содержание которого выставляется счет. Кроме того, реализация инициативы будет способствовать экономии бюджетных средств регионов. Инициативу поддерживают в профильном комитете по строительству и ЖКХ.

«Хорошо, если у граждан появится возможность выбирать, какой способ оплаты для них предпочтительней. Не случайно Конституционный суд в своем определении отметил, что появление электронной формы платежек создаст условия для исполнения обязательств плательщиками», — сообщила зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от «Единой России» Светлана Разворотнева.

Однако, по ее словам, действующее законодательство подразумевает наличие бумажной платежки, что приводит к дополнительным расходам, пишут «Известия».