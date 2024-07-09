Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экзотика агротуризм
ENERGY кешбэк-игра
«Банщикам» закон не писан?
Магия слов и музыки
достижения фермеров
чем полезен хоумстейджинг?
Кабельный потенциал
вакансий хоть отбавляй
шоу каскадеров
Господин Рейтингомер
творожные истории
карта отдыха и туризма
вкусное Пушкиногорье
очаги культуры
новый взгляд на бизнес
 
 
 
ещё ЖКХ 09.07.2024 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 16.07.2024 14:150 С начала года псковичи оплатили ЖКУ через приложение Сбера на сумму более 240 млн рублей 16.07.2024 13:220 Проект об ограничении шумных работ для «управляек» внесли в Госдуму 16.07.2024 10:410 Четырем абонентам в Псковской области отключили газ из-за отсутствия договоров 15.07.2024 19:090 В Пскове утвержден тариф на отведение ливневых стоков  15.07.2024 15:331 Ксения Григорьева об итогах реализации проекта «Чистая вода» в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 15.07.2024 07:410 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб 09.07.2024 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 09.07.2024 13:143 Старинный дом снесли вблизи городского пляжа в Пскове 14.07.2024 13:356 Шествие женщин в красных платьях состоялось в Пскове. ВИДЕО 10.07.2024 17:212 C задержанного по уголовному делу Грацкого предпринимателя сняли обвинения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

С начала года псковичи оплатили ЖКУ через приложение Сбера на сумму более 240 млн рублей

16.07.2024 14:15|ПсковКомментариев: 0

С начала года жители Псковской области оплатили квитанции ЖКХ через приложение СберБанк Онлайн на сумму более 240 млн рублей, совершив при этом порядка 240 тысяч транзакций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Оплата услуг ЖКХ с помощью приложения СберБанк Онлайн - самый простой и быстрый способ: не нужно выходить из дома, все регулярные платежи можно совершать в комфортной домашней обстановке.

Оплату услуг ЖКХ можно провести по реквизитам с квитанции, по лицевому счёту абонента либо через сканирование QR-кода с квитанции. Если квитанции с реквизитами нет под рукой или чтобы сэкономить время на сканирование QR-кода, можно воспользоваться новой функцией оплаты от Сбербанка - сервисом «Дом», в котором все доступные платежи за услуги ЖКХ собраны вместе в привязке к адресу. Если какой-то счет не был добавлен автоматически, это можно сделать вручную. И теперь все платежи проводятся одним кликом.

Чтобы настроить сервис «Дом» в мобильном приложении СберБанк Онлайн, нужно зайти в приложение СберБанк Онлайн и перейти в меню «Платежи».  Далее перейти по карточке «ДОМ» в ленте операций (верхняя строка) и проверить адрес. При необходимости, изменить его или добавить нужный. Следует проверить выставленные счета - добавить при необходимости через значок «+». Выбрать необходимые (или все) счета и оплатить.

«Мы еще более упростили клиентам СберБанк Онлайн оплату коммуналки. Если у вас не одна, а несколько квитанций, все счета по вашему адресу размещены в одном месте и оплатить их можно одним кликом с сервисом "Дом". Кроме того, оплачивая квитанции за коммуналку через приложение Сбербанка, вы не только экономите время, но и деньги. Онлайн комиссия за расчеты в приложении в три раза ниже, чем при оплате квитанций в офисе банка и составляет всего 1%, а для льготных категорий при оплате ЖКХ комиссия составит 0%», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. 

Те, кто регулярно оплачивает счета по нескольким объектам, может просто добавить необходимый адрес, и система автоматически «соберет» все начисления по нему. Для удобства можно менять название своего адреса (например, «Моя квартира», «Мамина квартира», «Деревня»), а также убирать либо добавлять поставщиков услуг и лицевые счета к оплате: домофон, охрана, страхование недвижимости. 

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?
В опросе приняло участие 48 человек
16.07.2024, 14:200 Библиотеку ремонтируют в псковской деревне Большое Загорье 16.07.2024, 14:150 С начала года псковичи оплатили ЖКУ через приложение Сбера на сумму более 240 млн рублей 16.07.2024, 14:070 Аграрии в Псковской области заготовили свыше 30 тысяч тонн кормов 16.07.2024, 13:550 Арбитражный суд Псковской области опроверг фейк о привлечении их сотрудника к ответственности
16.07.2024, 13:511 Вопросы оппозиции должны быть конструктивными – Александр Братчиков 16.07.2024, 13:440 «На халяве вытащить не получится»: руководитель Dance Family рассказал, как оценивают танцевальные номера в Пскове 16.07.2024, 13:340 Максимум данных — минимум усилий: как провести маркетинговое исследование онлайн 16.07.2024, 13:320 «Прямая линия» с Путиным планируется зимой в совмещенном формате
16.07.2024, 13:310 Онлайн-брифинг «Безопасность на дорогах: итоги первого полугодия» состоится в пресс-центре ПЛН 16.07.2024, 13:220 Проект об ограничении шумных работ для «управляек» внесли в Госдуму 16.07.2024, 13:150 Аиста-«экскурсовода» застал на Ворониче сотрудник Пушкинского заповедника 16.07.2024, 13:070 У гдовского фестиваля «Наше море» появилась первая песня
16.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 16.07.2024, 12:550 До +31 градуса и грозы ожидаются в Псковской области 17 июля 16.07.2024, 12:440 За год санатории Псковской области приняли более 25 тысяч человек 16.07.2024, 12:330 Мать погибшего от рук отчима великолучанина в день убийства находилась дома
16.07.2024, 12:220 Выставка «Со скетчбуком по Псковской области» откроется 23 июля 16.07.2024, 12:100 Более миллиона рублей выманили мошенники у доверчивых псковичей 16.07.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проекте «Битва талантов» 16.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 июля
16.07.2024, 11:590 Свыше 1 800 человек покусали клещи в Псковской области с начала года 16.07.2024, 11:490 Лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети показал МегаФон 16.07.2024, 11:450 10 дней дали подрядчику на завершение работ в великолукском сквере на улице Вокзальной 16.07.2024, 11:400 «Дом Советов»: Александр Братчиков об итогах парламентского полугодия
16.07.2024, 11:370 Великолучанин зарубил своего пасынка топором и отправился за решетку 16.07.2024, 11:210 Около 40% работающих россиян не хотят оформлять больничный лист при ОРВИ 16.07.2024, 11:150 Не стойте в очереди: записаться к врачу, получить справку можно онлайн 16.07.2024, 11:100 Девять взрывоопасных предметов идентифицировали в Псковской области
16.07.2024, 10:570 Более тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю 16.07.2024, 10:490 Дачный дом сгорел в Новосокольническом районе 16.07.2024, 10:410 Четырем абонентам в Псковской области отключили газ из-за отсутствия договоров 16.07.2024, 10:320 Псковичка украла продукты и попалась росгвардейцам
16.07.2024, 10:260 «Беседка»: «Битва талантов-2024» 16.07.2024, 10:180 10 человек тушили горящий автобус Mercedes в Великих Луках 16.07.2024, 10:110 Аналитики Домклик оценили спрос на новостройки в регионах из особого списка «Семейной ипотеки» 16.07.2024, 09:550 Мужчина в Порхове получил срок за избиение женщины на 8 марта
16.07.2024, 09:450 Житель Палкинского района опрокинул автомобиль в кювет и получил наказание 16.07.2024, 09:300 Выдачи ипотеки на ИЖС в первом полугодии выросли в 2,4 раза 16.07.2024, 09:270 Рейтингомер: новый эпизод в «деле Грацкого», гдовская аномалия и депутат в поисках работы. ВИДЕО 16.07.2024, 09:151 Российский бизнес стимулируют к бесплатной раздаче продуктов питания
16.07.2024, 09:000 15% россиян постоянно сталкиваются с задержкой зарплаты - опрос 16.07.2024, 08:400 Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете 16.07.2024, 08:200 Почти 18 тысяч российских студенток растят детей в возрасте до трех лет 16.07.2024, 08:000 Мобильный интернет от Tele2 в Пскове стал в два раза быстрее
16.07.2024, 07:400 Госдума рассмотрит поправку о новой прибавке к пенсии 16.07.2024, 07:200 В России упростят спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам 16.07.2024, 07:000 Почти 30 модульных ФАПов возведут в Псковской области 15.07.2024, 22:000 Псковичи могут принять участие в конкурсе на соискание премии «ЭкоМир-2024»
15.07.2024, 21:400 14 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю у жителей Псковской области 15.07.2024, 21:200 Три причины увольнений сотрудников из компаний назвала карьерный консультант 15.07.2024, 21:000 Псковские полицейские научили детей прокладывать безопасный путь по городским улицам 15.07.2024, 20:400 Зарплатные запросы жителей Псковской области растут – аналитики
15.07.2024, 20:370 Альтернативный олимпийский вело-мотопробег стартует под Изборском 15.07.2024, 20:350 Девочкам до 12 лет в Пскове предлагают попробовать свои силы в футболе 15.07.2024, 20:310 Мужчин и женщин приглашают на службу в отдел МВД по Псковскому району 15.07.2024, 20:271 Жительница Пушкинских Гор заплатила налоги после вмешательства приставов
15.07.2024, 20:050 Свыше 4,5 тысячи человек посетили опен-эйр «Добрый рок-2024» под Псковом 15.07.2024, 19:580 Рейсовый автобус Mercedes загорелся в Великих Луках 15.07.2024, 19:440 Рак предстательной железы у псковича выявили в ходе диспансеризации  15.07.2024, 19:380 Звезда псковского футбола стал помощником прокурора
15.07.2024, 19:270 Велогонщик-паралимпиец Дмитрий Ющенко: Если желаете чего-то добиться, делайте 15.07.2024, 19:090 В Пскове утвержден тариф на отведение ливневых стоков  15.07.2024, 19:040 Большинство респондентов ПЛН считают День семьи, любви и верности праздником традиционных ценностей 15.07.2024, 19:010 Звёзды российского балета приедут на фестиваль в Пушкиногорье
15.07.2024, 18:520 Псковская фирма легализовала опасную молочную продукцию, часть которой отправили в ЛНР 15.07.2024, 18:460 Псковская область вошла в топ-20 по докапитализации фонда развития промышленности 15.07.2024, 18:370 «Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром» больше не регоператор ТКО. ВИДЕО 15.07.2024, 18:301 В Пскове проведут ремонт тротуаров и автобусных остановок возле парка «Волшебная гора»
15.07.2024, 18:152 Молодёжный квиз в честь Дня города Пскова проведут на свежем воздухе 15.07.2024, 18:001 Директор псковского «Супер-фитнеса» об идеальном инструкторе, конкуренции и подводных камнях работы тренера 15.07.2024, 17:540 Более 25 правонарушений выявили во время профилактического рейда в Великих Луках 15.07.2024, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 июля
15.07.2024, 17:280 Рейтингомер: новый эпизод в «деле Грацкого», гдовская аномалия и депутат в поисках работы 15.07.2024, 17:270 Опрос ПЛН-ТВ: Нужен ли праздник семьи, любви и верности? 15.07.2024, 17:110 Кондуктор в Псковской области ушибла позвоночник из-за резкого торможения автобуса 15.07.2024, 17:010 «Дневной дозор»: стоит ли вводить дресс-код для артистов на сцене?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru