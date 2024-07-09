ЖКХ

С начала года псковичи оплатили ЖКУ через приложение Сбера на сумму более 240 млн рублей

С начала года жители Псковской области оплатили квитанции ЖКХ через приложение СберБанк Онлайн на сумму более 240 млн рублей, совершив при этом порядка 240 тысяч транзакций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Оплата услуг ЖКХ с помощью приложения СберБанк Онлайн - самый простой и быстрый способ: не нужно выходить из дома, все регулярные платежи можно совершать в комфортной домашней обстановке.

Оплату услуг ЖКХ можно провести по реквизитам с квитанции, по лицевому счёту абонента либо через сканирование QR-кода с квитанции. Если квитанции с реквизитами нет под рукой или чтобы сэкономить время на сканирование QR-кода, можно воспользоваться новой функцией оплаты от Сбербанка - сервисом «Дом», в котором все доступные платежи за услуги ЖКХ собраны вместе в привязке к адресу. Если какой-то счет не был добавлен автоматически, это можно сделать вручную. И теперь все платежи проводятся одним кликом.

Чтобы настроить сервис «Дом» в мобильном приложении СберБанк Онлайн, нужно зайти в приложение СберБанк Онлайн и перейти в меню «Платежи». Далее перейти по карточке «ДОМ» в ленте операций (верхняя строка) и проверить адрес. При необходимости, изменить его или добавить нужный. Следует проверить выставленные счета - добавить при необходимости через значок «+». Выбрать необходимые (или все) счета и оплатить.

«Мы еще более упростили клиентам СберБанк Онлайн оплату коммуналки. Если у вас не одна, а несколько квитанций, все счета по вашему адресу размещены в одном месте и оплатить их можно одним кликом с сервисом "Дом". Кроме того, оплачивая квитанции за коммуналку через приложение Сбербанка, вы не только экономите время, но и деньги. Онлайн комиссия за расчеты в приложении в три раза ниже, чем при оплате квитанций в офисе банка и составляет всего 1%, а для льготных категорий при оплате ЖКХ комиссия составит 0%», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Те, кто регулярно оплачивает счета по нескольким объектам, может просто добавить необходимый адрес, и система автоматически «соберет» все начисления по нему. Для удобства можно менять название своего адреса (например, «Моя квартира», «Мамина квартира», «Деревня»), а также убирать либо добавлять поставщиков услуг и лицевые счета к оплате: домофон, охрана, страхование недвижимости.